Число первоклассников в Костроме бьет рекорды: остались места лишь в 3 школах

В Костроме закончили принимать заявления от родителей в первые классы школ, узнал KOSTROMA.TODAY. Сейчас свободные места есть только в трех школах.

Детей готовы взять школы №10, №31, №19.

Напомним, уже несколько лет в России детей в первые классы принимают по месту регистрации. Поэтому родители, которые хотят отдать ребенка в престижную школу, идут на разные хитрости. Например, платят деньги за регистрацию в нужном районе. Одну из костромичек, которая по доброте прописала у себя ребенка подруги, недавно даже осудили.

При этом число первоклашек все время растет. В этом году в Костроме их почти на 1000 больше, чем в прошлом.