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Число первоклассников в Костроме бьет рекорды: остались места лишь в 3 школах
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Число первоклассников в Костроме бьет рекорды: остались места лишь в 3 школах 

Kostroma.Today 47 минут назад
Фото: Kostroma.Today
В Костроме закончили принимать заявления от родителей в первые классы школ, узнал KOSTROMA.TODAY. Сейчас свободные места есть только в трех школах.
Детей готовы взять школы №10, №31, №19.
Напомним, уже несколько лет в России детей в первые классы принимают по месту регистрации. Поэтому родители, которые хотят отдать ребенка в престижную школу, идут на разные хитрости. Например, платят деньги за регистрацию в нужном районе. Одну из костромичек, которая по доброте прописала у себя ребенка подруги, недавно даже осудили.
При этом число первоклашек все время растет. В этом году в Костроме их почти на 1000 больше, чем в прошлом.
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Женский форум
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