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Спасатели остановили активную фазу поисков пропавшего на Камчатке мальчика‐аутиста
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Спасатели остановили активную фазу поисков пропавшего на Камчатке мальчика‐аутиста 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Поиски пятилетнего мальчика, который 22 июня ушел из дома в селе Карымай Усть‐Большерецкого района на Камчатке, не увенчались успехом. Активную фазу поисков прекратили. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.
«Прекращена активная фаза поисков. Однако попутный поиск продолжается, местные жители, рыбаки, охотники оповещены о том, что пропал ребенок», — сказал собеседник агентства.
Ребенок гостил у бабушки и дедушки. 22 июня он вышел во двор погулять и пропал. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Обстоятельства исчезновения малыша выясняются.
Мальчика, страдающего аутизмом, искали спасатели, пожарные, волонтеры, полицейские, кинологи и военные. Для поисков ребенка также привлекали вертолет с тепловизором.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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