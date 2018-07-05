5 полезных привычек, которые сможет привить только футбол

Футбол — идеальный вид спорта, объединяющий в себе все преимущества веселой командной игры и интенсивных физических нагрузок. Хотите в этом убедиться?

Футбол считается самой популярной игрой на планете. В него играют люди по всему земному шару, его смотрят миллионы болельщиков, а во время чемпионата мира имя футбольного талисмана своей страны знают даже малыши.

Неудивительно, что все больше родителей подумывают о том, не отдать ли своего ребенка на занятия в футбольную секцию! И они на верном пути! Представляем вам топ-5 полезных привычек, которые обретет каждый ребенок, вступивший в футбольную команду!

Рассказывает Максим Алекберов, спортивный директор сети детских футбольных центров «Чемпионика».

Привычка вести здоровый образ жизни

Футбол — это не только веселая игра, но и вид спорта. Каждый футболист должен быть сильным, выносливым, быстрым и ловким, поэтому тренировки в футбольных школах включают в себя разнообразные физические упражнения. Разминка, бег, прыжки, растяжки — это лишь малая часть тех спортивных нагрузок, которые юные футболисты регулярно получают на занятиях.

С годами активные тренировки становятся привычкой для детей и переходят в их взрослую жизнь.

А результат выражается в крепких костях, здоровой сердечно-сосудистой системе, подтянутой фигуре и почти уникальной способности быстро бегать без остановки чуть ли не 90 минут!

Привычка быть активным в течение всего года

Зимняя спячка, осенняя апатия, весенний авитаминоз или летний отпускной период — для юных футболистов нет отговорок, из-за которых можно пропустить тренировку по футболу!

Летом любители этой игры с удовольствием гоняют мяч в парках и на стадионах, в остальное время года к их услугам крытые стадионы и площадки спортивных центров. В каникулы же родителям не приходится увещеваниями и угрозами отрывать ребенка от смартфона или планшета.

Вместо того чтобы полностью погрузиться в виртуальное общение, дети сами с удовольствием идут играть со своей командой.

Помешать юным футболистам продолжать тренировки не сможет даже переезд из одного региона в другой: подходящие футбольные площадки и команды найдутся в любой точке мира.

Привычка к самодисциплине

Любой спорт помогает развить самодисциплину, но, пожалуй, только футбол привносит столько здорового энтузиазма в выполнение рутинных вещей.

Чтобы хорошо сыграть на турнире, ребенок загодя подготовит спортивную форму и почистит обувь, соберет рюкзак и ляжет спать пораньше. А в день мероприятия будет неотступно следовать своей цели, не отвлекаясь на мультфильмы или другие развлечения.

Но самодисциплина — это не только тайм-менеджмент, это еще и способность довести начатое дело до конца.

Например, повторять упражнение, пока не получится.

Вместе с тем самодисциплина — это еще и контроль над собственными эмоциями и действиями. Если юный футболист начнет бурно выяснять, кто кого толкнул в борьбе за мяч, он подведет команду и тренера, а кроме того, его могут дисквалифицировать.

Привычка не бояться новых вызовов

Футбол немыслим без борьбы одной команды с другой. И юные футболисты знают, что соревнования — это весело.

Зачастую дети боятся вступать в конкурентную борьбу, ведь она кажется страшной и трудной, кроме того, они вовсе не обязательно в ней победят. Но именно соревнования учат нас вкладывать больше усилий в любое занятие.

И с каждым разом страха остается все меньше, а дети становятся увереннее и не боятся проявить себя.

Впервые попробовав себя на турнире, юный футболист понимает, что конкуренция не так страшна, а соревноваться с другой командой и забивать голы приносит невероятную радость.

Привычка работать в команде

Игра в команде помогает научиться качественно взаимодействовать с другими людьми.

Налаживая общение в группе, ребенок одновременно развивает собственные лидерские качества, учится брать и передавать инициативу.

Не менее важно и умение следовать выбранной стратегии. Выходя на поле, каждый игрок четко понимает свою роль и знает, что действовать в рамках выбранного плана критически важно для исхода игры.

Фото: пресс-служба сети детских футбольных центров «Чемпионика»