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Пермский суд начал рассматривать дело перепутанных в роддоме близнецов. Видео
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Пермский суд начал рассматривать дело перепутанных в роддоме близнецов. Видео 

360tv.ru 1 час назад
Ленинский районный суд Перми приступил к рассмотрению дела разлученных более 30 лет назад сестер‐близнецов. Кадры из зала заседания опубликовал «360».
Родители пострадавших близняшек Ульяны и Ксении Шиловых требуют компенсации морального вреда в размере 55 миллионов рублей. Ответчиком выступает детская клиническая больница № 13.
Ранее сообщалось, что всего было подано пять исков, в результате их объединили. По словам юриста больницы, архивы в медицинском учреждении хранятся по закону 25 лет, а прошло уже более 30 лет.
Иски подали родители близняшек — педагоги Владимир и Галина Шиловы. Они выяснили, что детей перепутали в роддоме 36 лет назад. Ульяна родилась первой, а Ксения появилась на свет недоношенной. Ее оставили в детской больнице. Позже ребенка забрали из больницы и она воспитывалась в многодетной семье.
Галина и Владимир любят дочерей одинаково.
Интерес к близнецам в последнее время сильно возрастает. С каждым годом этих необычных людей становится больше. «360» узнал у специалистов, станут ли двойняшки и тройняшки «людьми будущего» и смогут ли они запутать человечество.
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