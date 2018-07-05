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В Краснодаре в бэби-бокс подкинули четырехмесячную девочку
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В Краснодаре в бэби-бокс подкинули четырехмесячную девочку 

Новая Кубань 36 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 5 июля — Новая Кубань. В Краснодаре 5 июля в бэби-боксе, установленном на территории Краснодарской городской клинической больницы скорой медицинской помощи, врачи обнаружили младенца. Как оказалось, подброшенной девочке уже 4 месяца. Медики провели необходимое обследование, которое показало, что ребенок здоров. Об этом «НК» сообщили в пресс-службе краевого Минздрава. Напомним, первый бэби-бокс в России был установлен на территории Сочи в 2011 году. Уже спустя месяц там обнаружили новорожденную девочку. В настоящее время на Кубани 5 бэби-боксов — два в Краснодаре, по одному в Сочи, Новороссийске и Армавире. Всего с момента установки в бэби-боксы было помещено 24 ребенка.
*В Краснодаре в бэби-боксе нашли новорожденную девочку
Последний раз младенца в бэби-бокс подбросили меньше месяца назад. 12 июня врачи роддома на улице им. Седина нашли в оборудовании новорожденную девочку.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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