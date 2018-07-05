Информацию о несчастном случае вблизи школы в Бабаево проверят следователи

В СМИ появились сообщения о том, что с недостроенного здания рядом со школой в Бабаево упал ребенок. 9-летний мальчик попал в больницу с черепно-мозговой травмой.

Устюженский межрайонный следственный отдел Следственного комитета РФ начал доследственную проверку. Как сообщалось в СМИ, 11 июня дети играли рядом со зданием на территории школы. Затем ребята вошли внутрь незакрытого объекта, на втором этаже 9-летний мальчик запнулся и упал вниз.

Следователи разберутся во всех обстоятельствах и причинах произошедшей ситуации, дадут оценку действиям или бездействию ответственных лиц.