Тест: угадайте, чей детеныш на фото

Детеныши некоторых животных совсем не похожи на взрослых особей. Сможете ли вы узнать, кто их родители?

Вы уже проходили наш «Тест: знаете ли вы, как размножаются эти животные»? Ну что же, логичное продолжение: встречайте их новорожденных! Предлагаем выбрать для них родителей из предложенных вариантов.

А в конце теста вы получите сообщение от лица одного из родителей животного мира. Интересно, кто из животных выйдет к вам на связь?

Фото: Shutterstock.com Пройдите другие наши тесты:

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