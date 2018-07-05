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Тест: угадайте, чей детеныш на фото
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Тест: угадайте, чей детеныш на фото 

Letidor.ru 30 минут назад
Фото: Letidor.ru
Детеныши некоторых животных совсем не похожи на взрослых особей. Сможете ли вы узнать, кто их родители?
Вы уже проходили наш «Тест: знаете ли вы, как размножаются эти животные»? Ну что же, логичное продолжение: встречайте их новорожденных! Предлагаем выбрать для них родителей из предложенных вариантов.
А в конце теста вы получите сообщение от лица одного из родителей животного мира. Интересно, кто из животных выйдет к вам на связь?
Фото: Shutterstock.com  Пройдите другие наши тесты:
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