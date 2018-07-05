Суд в Киргизии обязал религиозных фанатиков водить детей в школу

Долгожданный прецедент создал Иссык-кульский райсуд Киргизии. Он обязал взрослых сторонников одного из исламских религиозных течений водить детей в общеобразовательную школу.

Речь, как утверждают в местной прокуратуре, шла о нескольких семьях, главы которых по религиозным убеждениям запрещали своим детям посещать учебное заведение. Более того, ребят не выпускали на улицу и не позволяли им читать книги. Под запретом оказалось не только их образование и общение со сверстниками, но и оказание им медицинской помощи. Дети фанатичных верующих не наблюдались в медучреждениях и не проходили лечения. Жизнь в подобных условиях привела к тому, что специалисты констатировали у несовершеннолетних отставание в психическом развитии.

Правоохранительные органы сначала пытались повлиять на сторонников течения административными мерами. Прокуратура выносила предписания, требуя от взрослых исполнять обязанности по воспитанию и обучению детей. Родителей штрафовали, однако должного воздействия это не оказывало. В итоге надзорный орган был вынужден возбудить уголовные дела по статьям УК КР «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта» и передать материалы в суд.

Райсуд вынес обвинительные приговоры. Мужчин приговорили к разным срокам лишения свободы — от года до двух с отбыванием наказания в колонии-поселении. Женщинам, учитывая, что в семьях остались малолетние дети, наказание отсрочили. Их обязали водить детей в школы, и, как предполагается, в новом учебном году те займут места за партами. Прокуратура взяла религиозных фанатиков под наблюдение.

Досье «РГ»

Течение, постулаты которого исповедуют родители, запрещавшие детям посещать школы, появилось в Киргизии несколько лет назад. Его представители отрицают научный прогресс и призывают жить, как во времена пророка Мухаммеда. Они не признают государственных институтов, ходят пешком, не берут в руки денег, избегают фото— и видеосъемки, не используют телефонов, телевизоров и других электронных приборов. Год назад Верховный суд признал течение экстремистским и запретил его представителям проповедовать.