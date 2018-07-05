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В Воронежской области будут судить женщину, ошпарившую 2-летнего сына кипятком
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В Воронежской области будут судить женщину, ошпарившую 2-летнего сына кипятком 

Вести Воронеж 38 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Женщина не вызвала медиков на помощь малышу.
В Воронежской области будут судить 36-летнюю женщину, которая ошпарила двухлетнего сына кипятком и не стала обращаться к врачам. Спас ребёнка сосед. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления СК РФ. Женщина многодетна, её семья живёт в Нижнедевицком районе. По данным следователей, ужасная история приключилась в середине февраля. 17 числа нерадивая мать распивала спиртное с сожителем и знакомой. Вечером, когда она уже была пьяна, женщина взяла в правую руку сына, а в левой у неё был чайник с кипятком. Его она и опрокинула на малыша. Ребёнок получил множественные термические ожоги различных частей тела. Но мать, имея возможность обратиться за помощью к врачам, этого не сделала. А просто стала мазать ребёнка мазями… — Женщина занималась самолечением, ограничившись смазыванием ожогов мазями. Спустя двое суток она попросила у местного жителя лекарственные средства для ребенка. Последний пришел домой к соседке и, обнаружив малыша в бессознательном состоянии, вызвал бригаду скорой медицинской помощи, которые госпитализировали ребенка, — рассказывают следователи. Уже на предварительном следствии нерадивая мать признала свою вину. Сейчас расследование дела завершено, все материалы переданы в суд.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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