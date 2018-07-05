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В Башкирии осудили медсестру, поставившую ребенку клизму с нашатырем
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В Башкирии осудили медсестру, поставившую ребенку клизму с нашатырем 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
УФА, 5 июл — РИА Новости. Суд в Башкирии на два года ограничил свободу медсестре, которая, перепутав флаконы с лекарствами, ввела маленькому ребенку клизму с нашатырным спиртом, сообщили в прокуратуре региона.
Инцидент произошел в июне 2017 года в городской больнице башкирского Ишимбая.
"В приемный покой больницы поступил 3-летний мальчик с нарушением работы желудочно-кишечного тракта. В соответствии с назначением врача 53-летняя медсестра должна была поставить ребенку клизму. Но она перепутала флаконы с лекарственными препаратами и ввела ребенку нашатырный спирт. В результате мальчик получил химический ожог кишечника, ему был причинен тяжкий вред здоровью", — сообщает надзорный орган.
После этого состояние ребенка ухудшилось, он был доставлен в Уфу в Республиканскую детскую клиническую больницу, где ему провели сложную операцию. Мальчик длительное время находился на лечении.
"По данному факту межрайонная прокуратура провела проверку в больнице, после которой пять должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности, а медсестра понижена в должности. Обвиняемая вину в совершении преступления признала полностью. Суд приговорил ее к двум годам ограничения свободы", — сообщили в прокуратуре.
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