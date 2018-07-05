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В ачинском перинатальном центре впервые родилась тройня
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В ачинском перинатальном центре впервые родилась тройня 

sibnovosti.ru 1 час назад
Фото: sibnovosti.ru
В ачинском перинатальном центре впервые родились тройняшки. На свет дети появились 3 июля.
«Вес у всех разный: старший брат — 2200, средний — 1900, младший — 1460. Маме 37 лет, она из города Назарово. Доктора заверили, что сейчас новорожденные и мама чувствуют себя хорошо», —сообщили в пресс-службе Краевого центра охраны материнства и детства №2 в Ачинске.
Добавим, что всего за время работы — с марта 2017 года — в перинатальном центре Ачинска родились 3525 малышей. Из них 32 пары двойняшек и одна тройня.
Напомним, медучреждение оказывает помощь женщинам и детям западной группы районов Красноярского края. В его составе — перинатальный центр и детская больница. Центр рассчитан на 120 коек.
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