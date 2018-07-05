В горах Крыма пропал ребенок из Югры

В поселке Новый свет, что находится в Крыму, накануне потерялся 13-летний ребенок — житель Югры.

«В службу спасения поступило сообщение о том, что в бухте «Голубая», в районе «Царского пляжа», п. Новый Свет, потерялся ребенок. Требуется помощь спасателей», — рассказали в пресс-службе МЧС

По прибытии, спасателями было установлено, что в горно-лесной местности потерялся 13-летний мальчик, телефона при себе не имеет. Специалисты МЧС приступили к поискам. Спасатели также провели обследование всех пляжных территорий, находящихся вблизи, оповестили население и туристические группы.

«Уже спустя час ребенок был найден на туристическом маршруте. К счастью, в медицинской помощи он не нуждался и была передан родителям», — отметили в пресс-службе.

Добавим, что в этом году побережье Крыма — одно из самых популярных направлений у югорчан.