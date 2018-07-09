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В Республике Крым полицейские оперативно нашли и вернули пропавшего ребенка родителям
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В Республике Крым полицейские оперативно нашли и вернули пропавшего ребенка родителям 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 35 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Сакский» позвонила 27-летняя женщина и попросила помощи в розыске своего 4-летнего сына. Со слов заявительницы, мальчик самовольно ушел с пляжа в неизвестном направлении. Женщина также сообщила, что самостоятельные поиски результатов не принесли.
Оперативный дежурный оповестил о происшествии сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних, дежурные наряды полиции и направил на место происшествия следственно-оперативную группу.
В ходе поисковых мероприятий, в короткие сроки сотрудники полиции спустя всего несколько часов установили местонахождение пропавшего ребенка. Мальчик был найден на другом пляже, расположенном в нескольких километрах от места отдыха его родителей.
Ребенок был возвращен родителям, которые поблагодарили сотрудников полиции за помощь. Полицейские установили, что за время отсутствия несовершеннолетнего без родителей в отношении него никаких противоправных деяний совершено не было.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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