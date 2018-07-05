В центре спорта и досуга «СОЦ-ИН» создают динозавров

«Семь цветов радуги» — так называется творческая студия, где дети творят чудеса: лепят из глины, валяют из шерсти и даже создают птеродактилей из проволоки.

Заключительное перед каникулами занятие в кружке «Семь цветов радуги» прошло необычно. На занятии присутствовали даже родители. Мамы и папы помогали мальчишкам и девчонкам творить. Вместе с родителями ребята плели животных из синельной проволоки, валяли из цветной шерсти птиц, из полимерной глины слепили магниты и брелки, а также создали на каркасе из проволоки с использованием скотча и цветной пряжи очень красивого птеродактиля.