Выкса ждала тройню 12 лет

Фото с сайта kazanfirst.ruВыкса ждала тройню 12 летВ семье Сергея и Натальи Лучининых родилась тройня.

Девочка и два мальчика. Общий вес — семь килограммов. Роды принимали доктора Дзержинского перинатального центра, куда Наталью Александровну отправили ещё в мае. Тройное счастье в семье произошло 25 июня. Теперь в этой, ставшей сразу большой семье, четверо детей. Пока Наталья с младенцами Настей, Женей и Сашей находятся в перинатальном центре. Кстати, тройни у выксунцев не рождались с 2006 года.

Автор: Елена Липатова Источник: «Выксунский рабочий»