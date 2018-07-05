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Выкса ждала тройню 12 лет
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Выкса ждала тройню 12 лет 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Фото с сайта kazanfirst.ruВыкса ждала тройню 12 летВ семье Сергея и Натальи Лучининых родилась тройня.
Девочка и два мальчика. Общий вес — семь килограммов. Роды принимали доктора Дзержинского перинатального центра, куда Наталью Александровну отправили ещё в мае. Тройное счастье в семье произошло 25 июня. Теперь в этой, ставшей сразу большой семье, четверо детей. Пока Наталья с младенцами Настей, Женей и Сашей находятся в перинатальном центре. Кстати, тройни у выксунцев не рождались с 2006 года.
Автор: Елена Липатова Источник: «Выксунский рабочий»
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