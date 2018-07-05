Селена Гомес готова стать мамой

Селена Гомес в свои ко всему относится очень серьезно и ответственно. Например, к вопросу о материнстве. Конечно, Селена всегда любила детей: ездила не раз в разные учебные заведения, поздравляла их, а в своей малышке — сестре она и вовсе души не чает. Но сейчас, кажется, певица задумалась и о своих собственных детей. Причём, всерьёз! Откуда такие мысли?

Так Гомес сама все и рассказала, в недавнем интервью, которое проводилось в рамках премьеры мультфильма «Монстры на каникулах: Море зовёт». В нем Гомес озвучила одну из ролей.

«Я думаю, что была бы либо самой лучшей, либо самой худшей матерью на свете. Просто потому, что я буду защищать своих детей до последнего», — сказала журналистам Гомес. И об этом певица говорила уже не раз. Может, после нескольких серьезных потрясений, как болезнь, операция, расставание с молодым человеком, взгляды на жизнь Селены изменились. Многие фанаты, кстати, придерживаются именно такой версии.