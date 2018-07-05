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В бэби-боксе краснодарской больницы отставили 25-го малыша
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В бэби-боксе краснодарской больницы отставили 25-го малыша 

РИА «ФедералПресс» 48 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Вчера в половине одиннадцатого вечера в бэби-боксе краснодарской городской клинической больницы скорой медицинской помощи сработала сигнализация. Пришедшие на места врачи нашли там ребенка. На вид девочке три-четыре месяца. На настоящий момент медики осматривают малыша и берут у него необходимые анализы. Записки при ребенка сотрудники больницы не обнаружили. Отмечается, что это двадцать пятый младенец, которого нашли в бэби-боксе в Краснодарском крае.
«ФедералПресс» напоминает, что ранее, накануне Пасхи в краснодарском беби-боксе оставили младенца.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил разрешить матерям временно оставлять ребенка в госучреждении. Он считает, что этот шаг станет хорошей альтернативой беби-боксам. Однако, государственная дума России не поддержала данный проект закона.
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