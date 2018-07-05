В бэби-боксе краснодарской больницы отставили 25-го малыша

Вчера в половине одиннадцатого вечера в бэби-боксе краснодарской городской клинической больницы скорой медицинской помощи сработала сигнализация. Пришедшие на места врачи нашли там ребенка. На вид девочке три-четыре месяца. На настоящий момент медики осматривают малыша и берут у него необходимые анализы. Записки при ребенка сотрудники больницы не обнаружили. Отмечается, что это двадцать пятый младенец, которого нашли в бэби-боксе в Краснодарском крае.

«ФедералПресс» напоминает, что ранее, накануне Пасхи в краснодарском беби-боксе оставили младенца.