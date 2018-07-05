В Красноярском крае в новом перинатальном центре родилась первая тройня

В Ачинском перинатальном центре провели операцию «кесарево сечение» 37-летней маме, которую привезли сюда из города Назарово. Это ее первые роды. Тройняшки появились на свет 3 июля. У всех разный вес: 2200, 1900 и 1460 граммов. Но врачи заверили, что состояние у мамы и детей нормальное.

Это первая тройня, которая появилась в Ачинском перинатальном центре, с момента его открытия. Первых малышей здесь приняли в марте 2017 года. За этот период в центре родились более 3,5 тысяч детей, из них 32 пары двойняшек и одна тройня. А за первый месяц лета родились 239 малышей, мальчиков больше, чем девочек — 136.