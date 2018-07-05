Ещё
В Красноярском крае в новом перинатальном центре родилась первая тройня
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Красноярском крае в новом перинатальном центре родилась первая тройня 

АиФ Красноярск 31 минуту назад
Фото: АиФ Красноярск
В Ачинском перинатальном центре провели операцию «кесарево сечение» 37-летней маме, которую привезли сюда из города Назарово. Это ее первые роды. Тройняшки появились на свет 3 июля. У всех разный вес: 2200, 1900 и 1460 граммов. Но врачи заверили, что состояние у мамы и детей нормальное.
Это первая тройня, которая появилась в Ачинском перинатальном центре, с момента его открытия. Первых малышей здесь приняли в марте 2017 года. За этот период в центре родились более 3,5 тысяч детей, из них 32 пары двойняшек и одна тройня. А за первый месяц лета родились 239 малышей, мальчиков больше, чем девочек — 136.
АиФ Красноярск: последние новости
Красноярец, подозреваемый в истязании 4-летней падчерицы, пойдет под суд В Красноярске детсадовцы сняли мультфильм про футболистов Почему дети едут стоя?
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядят звезды в самых открытых купальниках1
«Русские мужчины! Что с вами не так?»158
26-летняя дальнобойщица: «Я одеваюсь, как Барби»88
Назван главный секрет обретения плоского живота6
Виктория Бекхэм выглядит как ровесница сына4
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
06:53
Почему вы делаете эти странные вещи
Психология
12:20
Богачи-притворщики, которых разоблачили
Звёзды
16:44
Чего боятся звезды
Звёзды Психология
03:36
«Он точно ваш ребенок?»: Лазарев показал сына
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
05:11
Как проверить способности к логическому мышлению
Психология
05:21
Чем жертвовали женщины ради красоты
Красота Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение