Памятник «Детям войны» хотят установить на Чуйском тракте

Жители посёлка Среднесибирский в Тальменском районе Алтайского края хотят увековечить память о детях войны, которые работали и выживали в тылу, пока их деды, отцы и братья воевали на фронте. Монумент предлагается поставить на Чуйском тракте, возле поворота на Кузбасс, недалеко от памятника дружбе русского и белорусского народов «Алтай — Хатынь», установленного в 1975 году.

Как рассказал житель посёлка, 78-летний Ян Попов, в годы войны дети и женщины были главной рабочей силой на селе. Каждому несовершеннолетнему необходимо было заработать за год 100 трудодней, каждой семье — сдать государству 200 литров молока, 45 килограммов мяса, по килограмму шерсти с каждой овцы. При этом нужно было кормить себя, поэтому семье из шести человек — матери и пятерым детям — приходилось вскапывать и засаживать картофелем 60 соток земли, а потом их пропалывать и поливать. А в городах края дети, как и по всех стране, стояли во время войны за станками. Такой подвиг тогдашних детей и нынешних пенсионеров достоин увековеченья.

Пока проект установки памятника обсуждается в посёлке частным образом. Инициативная группа хочет созвать сельский сход и обратиться к предпринимателям края помочь идее реализоваться финансово, а к артистам, писателям, певцам региона — поддержать начинание морально. Землю под монумент сельсовет готов выделить.

Место для памятника — развилка на Кузбасс федеральной трассы Барнаул — Новосибирск уже сейчас популярно — к монументу «Алтай — Хатынь» со словами Роберта Рождественского «Здесь побратались земля Алтая с землёй Хатыни. Да будет бессмертным это братание — эта святыня» всегда приезжают молодожёны района, возле него останавливаются гости Алтая. Памятник «Детям войны» может стать не менее популярным, быть достопримечательностью Алтайского края.

Жители посёлка видят решение памятника как композицию пяти фигур: ушедшего на фронт солдата, его жены, мальчика и девочки 12 лет, которые пойдут работать вместо мужчины в поле и их двухлетнего брата, который хоть и мал, но будет оказывать посильную помощь семье. Конечно, конкретное решение памятника, если он появится, будет зависеть от скульптора, меценатов, деятелей культуры, которым будет близка идея.

Надо сказать, памятники «Детям войны» в последние годы устанавливаются во многих регионах. Первый памятник — мальчику и девочке открылся в Красноярске в 2005 году. Самый известный установлен в Санкт-Петербурге недалеко от Пискарёвского мемориального кладбища в 2013 году — пять детей разных возрастов — в бескозырке, в гимнастёрке, с самолётом в руках. В Ульяновске памятник открыли в 2015 году, в Ростове — в 2016 году. Так же такие памятники есть в Оренбурге, Стерлитамаке, Старом Осколе, Саратовской области. А в Башкирии памятник, установленный в 2016 году, посвящён сразу труженикам тыла и детям войны — изображена женщина с колосьями и её сын-подросток с серпом.

В Алтайском крае памятников детям войны немного — есть мемориальный камень в Змеиногорском районе, памятник бабушке с двумя внуками в Бийске. В селе Боровлянка Троицкого района установлен памятник детям блокадного Ленинграда.