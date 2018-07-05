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Звезда «Уральских пельменей» показал забавное видео, как дети кормят его в ресторане
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Звезда «Уральских пельменей» показал забавное видео, как дети кормят его в ресторане 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
Сын и дочка с радостью угощают папу картофелем фри.
Дети основателя «Уральских пельменей» Дмитрия Соколова, кажется, поняли, что делиться с папой своей едой просто необходимо. Тем более, что этот процесс может стать таким веселым. Машенька и Ваня невероятно довольны, что папа ест из их рук.
Публикация от Sokolove_dk (@dk_sokolove)
4 Июл 2018 в 10:47 PDT  Сытая старость нам обеспечена) наша пенсия-это наши дети!
— написал довольный отец.
Дмитрию Соколову точно можно не переживать за свою старость, ведь у него пятеро детей. «Завидую Вам, хотела тоже деток, минимум трех. У Вас просто чудные детишки. Большой респект супруге Вашей!», «Повезло Вашим деткам👍. Папа такой весёлый 😀», «Какие вы молодцы!», «Смотреть, прелесть) Люблю детей!», — прокомментировали подписчики.
Напомним, что от первого брака у Дмитрия Соколова есть сын Александр и дочь Анна. С женой Ксенией юморист растит троих совместных детей — четырехлетнюю дочь Машу, сына Ивана, которому 19 апреля исполнилось три года, и маленькую Соню. Пара поженилась в 2011 году.
Я подарю тебе весь мир, дорогая! И это кресло😂😂😂#ненадовесьмир #креслодавай @kristie_mebel 😂
Публикация от Sokolove_dk (@dk_sokolove)
24 Янв 2018 в 6:48 PST  Фото: Instagram / @sokolovedk_
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