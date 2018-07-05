Звезда «Уральских пельменей» показал забавное видео, как дети кормят его в ресторане

Сын и дочка с радостью угощают папу картофелем фри.

Дети основателя «Уральских пельменей» Дмитрия Соколова , кажется, поняли, что делиться с папой своей едой просто необходимо. Тем более, что этот процесс может стать таким веселым. Машенька и Ваня невероятно довольны, что папа ест из их рук.

Публикация от Sokolove_dk (@dk_sokolove)

4 Июл 2018 в 10:47 PDT Сытая старость нам обеспечена) наша пенсия-это наши дети!

— написал довольный отец.

Дмитрию Соколову точно можно не переживать за свою старость, ведь у него пятеро детей. «Завидую Вам, хотела тоже деток, минимум трех. У Вас просто чудные детишки. Большой респект супруге Вашей!», «Повезло Вашим деткам👍. Папа такой весёлый 😀», «Какие вы молодцы!», «Смотреть, прелесть) Люблю детей!», — прокомментировали подписчики.

Напомним, что от первого брака у Дмитрия Соколова есть сын Александр и дочь Анна. С женой Ксенией юморист растит троих совместных детей — четырехлетнюю дочь Машу, сына Ивана, которому 19 апреля исполнилось три года, и маленькую Соню. Пара поженилась в 2011 году.

Я подарю тебе весь мир, дорогая! И это кресло😂😂😂#ненадовесьмир #креслодавай @kristie_mebel 😂

Публикация от Sokolove_dk (@dk_sokolove)

24 Янв 2018 в 6:48 PST Фото: Instagram / @sokolovedk_