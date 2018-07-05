Развод родителей: плюсы для детей

По данным Росстата за 2017 год на 1000 браков приходится 829 разводов. В Чеченской Республике, чтобы уменьшить число разводов, Рамзан Кадыров призвал начальников полиции и глав районов заниматься «примирением семей».

Брак до сих пор считается священным и нерушимым, институт семьи пытаются укреплять, при этом загоняя его в средневековые рамки. На разводы чаще всего смотрят негативно, а разведенная женщина, в некоторых районах нашей страны, до сих пор остается очень уязвимой, у нее могут отобрать детей и оставить без средств к существованию.

Но при разводе также страдают дети, потому что они наиболее уязвимы в такой ситуации, но давайте попробуем сконцентрироваться и найти положительные стороны для ребенка.

Домашнее насилие

Безусловно, развод влияет на детей, он может пошатнуть их психическое состояние, но если в семье присутствовало психологическое или физическое насилие, то развод явно скажется положительно на ребенке. К сожалению, каждая четвертая российская семья сталкивается с домашним насилием в той или иной форме, и нередко дети становятся участниками этого процесса. Кроме того, что он может страдать от рукоприкладства со стороны родителя, ребенок может быть и средством манипуляции в отношениях. А такого быть не должно, ребенок не обязан вовлекаться в конфликты родителей, нужно уметь их решать самостоятельно.

Счастливые родители — счастливые дети

Американские психиатры Т. Холмс и Р. Рэй разработали шкалу стресса, они провели обширное исследование и вывели события в жизни людей, которые могли бы вызывать психические и физические заболевания. Развод по 100-балльной шкале получил 73 балла (вторая позиция, после смерти супруга (100)). Но социологи считают, что развод — это процесс, после которого люди восстанавливаются. Многие партнеры после развода заключают новые браки, а их дети живут счастливую жизнь. Конечно, бывают трудности с установлением доверительных отношений с новым партнером родителя, но, по крайней мере, ребенок не страдает от того, что его мама или папа несчастен или имеет финансовые трудности.

Возможность получения нового опыта

После развода может открыться второе дыхание. Родитель ищет себя, открывает новые горизонты, и ребенок, в таком случае, может составить компанию своему родителю. Вы можете отправиться в путешествие, увлечься новым хобби и привлечь к этому ребенка. Для ребенка важно иметь пример для подражания. Если вы не будете останавливаться и постоянно искать что-то новое, то и ребенок будет следовать вашему примеру и развиваться в различных областях. Впрочем, безусловно, в важных решениях вроде переезда в другой город стоит учитывать мнение ребенка — ибо радикальные изменения, следующие подряд друг за другом, могут его травмировать.

Повторяющийся сценарий

Бывает так, что человек невольно воспроизводит в своей семье модели поведения своих родителей. То есть вполне может быть так, что вы проигрываете сценарий семейной жизни своих родителей, бабушек, прародителей, даже не осознавая этого. Поэтому вовремя принято решение о разводе может уберечь вашего ребенка от скандалов и ссор в будущей семейной жизни. К тому же если развод не произойдет, то у ребенка не будет картины счастливой семьи, и построить свою счастливую семью ему будет сложно.

Лучшее, что вы можете сделать для своего ребенка — это быть для него хорошим примером, развивать в себе те качества, которые вы бы хотели видеть в ребенке. Поэтому не стоит терпеть неудачный брак, если не получается прийти к компромиссу с супругом. И в этом случае лучше подумать о разводе, чтобы не травмировать детей еще больше.

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