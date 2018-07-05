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Сотрудники УГИБДД УМВД России по Мурманской области провели мероприятие «Безопасный двор»
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Сотрудники УГИБДД УМВД России по Мурманской области провели мероприятие «Безопасный двор» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Более 50 детей приняли участие в познавательных играх, нацеленных на повышение безопасности дорожного движения.
В Мурманске сотрудники Госавтоинспекции провели акцию «Безопасный двор». Ее задачами являются: формирование у детей навыков безопасного поведения на дороге, привлечение внимания родителей и автомобилистов к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма, популяризация использования наиболее безопасных мест для прогулок.
Инспекторы по пропаганде безопасности дорожного движения совместно с сотрудниками специализированного взвода ДПС ГИБДД ОР УМВД России по Мурманской области выехали на одну из крупных детских площадок областного центра. Там более 50 детей приняли участие в тематических познавательных играх «Передай жезл» и «Светофор».
Участникам одной из игр нужно было быстро передавать жезл под музыку и тот, на ком она заканчивалась, вытягивал билет с вопросами по Правилам дорожного движения. Во второй игре юные северяне повторили основные дорожные знаки, с которыми сталкиваются ежедневно. Помимо этого полицейские объяснили детям, что опасности их могут подстерегать не только на проезжей части, но и во дворе. Нередки случаи, когда водители совершают наезд на детей, двигаясь задним ходом, не замечая ребенка из-за низкого роста.
После повторения и закрепления теоретических знаний ребят пригласили пройти к патрульному автомобилю. Школьникам рассказали про техническую оснащенность современного транспорта Госавтоинспекции, показали несколько режимов работы проблесковых маячков и звуковой сигнализации. Юным мурманчанам полицейские разрешили посидеть в автомобиле и воспользоваться сигнальным громкоговорящим устройством, что произвело на детей сильное впечатление.
На память о встрече маленькие участники мероприятия получили небольшие сувениры в виде световозвращающих брелоков и закладок с ПДД. Родители выразили надежду, что такие встречи еще неоднократно состоятся в городских дворах.
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