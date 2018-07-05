Молодая мать из Тульской области избивала младенца. Ей выписали штраф на 100 рублей 

Под Тулой молодая женщина избила своего новорожденного ребенка. Бабушка малыша рассказала «360», что написала на нерадивую мать заявление в полицию, однако ее лишь оштрафовали на 100 рублей.
Мать с ребенком живут в городе Алексин Тульской области. Девочка родилась 4 мая. По словам бабушки, мать издевалась над ней на протяжении нескольких дней.
«Ребенок был весь в синяках и ссадинах — на лице, теле, руках. За это она (мать — ред.) никакой ответственности не понесла, ей только выписали штраф в размере 100 рублей за невыполнение родительских обязанностей», — рассказала женщина.
Источник фото: телеканал «360»
Отец ребенка уверяет, что встречался с матерью девочки около года назад и о ее беременности не знал. О родах ему стало известно от сестры бывшей возлюбленной. Девушка не собиралась ставить молодого человека в известность об отцовстве.
В Сахалинской области восьмимесячный малыш пострадал от жестокого обращения отчима. 22-летний молодой человек избил ребенка, пока его мать гостила у подруги. Мужчине не понравилось, что младенец плачет.