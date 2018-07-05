Ещё
Молодая мать из Тульской области избивала младенца. Ей выписали штраф на 100 рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Молодая мать из Тульской области избивала младенца. Ей выписали штраф на 100 рублей 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Под Тулой молодая женщина избила своего новорожденного ребенка. Бабушка малыша рассказала «360», что написала на нерадивую мать заявление в полицию, однако ее лишь оштрафовали на 100 рублей.
Мать с ребенком живут в городе Алексин Тульской области. Девочка родилась 4 мая. По словам бабушки, мать издевалась над ней на протяжении нескольких дней.
«Ребенок был весь в синяках и ссадинах — на лице, теле, руках. За это она (мать — ред.) никакой ответственности не понесла, ей только выписали штраф в размере 100 рублей за невыполнение родительских обязанностей», — рассказала женщина.
Источник фото: телеканал «360»
Отец ребенка уверяет, что встречался с матерью девочки около года назад и о ее беременности не знал. О родах ему стало известно от сестры бывшей возлюбленной. Девушка не собиралась ставить молодого человека в известность об отцовстве.
В Сахалинской области восьмимесячный малыш пострадал от жестокого обращения отчима. 22-летний молодой человек избил ребенка, пока его мать гостила у подруги. Мужчине не понравилось, что младенец плачет.
360tv.ru: последние новости
Муж 11-классницы избил новорожденного сына на Сахалине Пермский суд начал рассматривать дело перепутанных в роддоме близнецов. Видео Красноярец предстанет перед судом за истязание четырехлетней девочки
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живется дочке геев-миллионеров28
Как выглядят звезды в самых открытых купальниках12
Люди, которые перестарались с пластикой
Китайцу отказали 80 000 женщин, но он не унывает4
«Русские мужчины! Что с вами не так?»182
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
06:01
Шокирующие подробности детских конкурсов красоты
Дети
05:09
Люди, которые перестарались с пластикой
Здоровье Красота
06:53
Почему вы делаете эти странные вещи
Психология
12:20
Богачи-притворщики, которых разоблачили
Звёзды
16:44
Чего боятся звезды
Звёзды Психология
03:36
«Он точно ваш ребенок?»: Лазарев показал сына
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение