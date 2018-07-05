Шокирующие подробности детских конкурсов красоты

Детские конкурсы красоты неоднократно подвергались критике. Родители, мечтающие, чтобы их малышка стала обладательницей короны, выбирают откровенные костюмы, используют для них вызывающий макияж и заставляют детей проходить косметические процедуры. Вот несколько возмутительных фактов, связанных с детскими конкурсами красоты.

1. Трехлетняя девочка Скотти Дикки появилась на конкурсе в костюме, весьма напоминающем наряд героини Джулии Робертс из фильма «Красотка», девушки лёгкого поведения. Кстати, мама малышки отвергла всё упреки в чрезмерной откровенности.

2. Четырёхлетняя Мери Джексон примерила во время конкурса накладную грудь. Наряд не пришёлся по вкусу жюри, его сняли с конкурса. Отец девочки спустя некоторое время обвинил мать в эксплуатации дочери и попытался лишить её родительских прав.

3. Двухлетняя Миа Гранде выступила на конкурсе в костюме, имитирующем эпатажные наряды певицы Мадонны . Кроха вышла на сцену в бюстгальтере с коническими чашками.

4. Бобби Бойден в 19 месяцев предстала перед зрителями в облегающем купальнике и трико, чтобы станцевать зажигательный танец.

5. Апофеозом безумия родителей стал инцидент на канале «Доброе утро, Америка», в котором восьмилетняя девочка рассказала, что мама, гоняющаяся за модой, отвела дочку к косметологу, чтобы сделать инъекции ботокса. Девочку сняли с конкурса после возмущения телезрителей.