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Шокирующие подробности детских конкурсов красоты
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Шокирующие подробности детских конкурсов красоты 

Рамблер 10 часов назад
Детские конкурсы красоты неоднократно подвергались критике. Родители, мечтающие, чтобы их малышка стала обладательницей короны, выбирают откровенные костюмы, используют для них вызывающий макияж и заставляют детей проходить косметические процедуры. Вот несколько возмутительных фактов, связанных с детскими конкурсами красоты.
1. Трехлетняя девочка Скотти Дикки появилась на конкурсе в костюме, весьма напоминающем наряд героини Джулии Робертс из фильма «Красотка», девушки лёгкого поведения. Кстати, мама малышки отвергла всё упреки в чрезмерной откровенности.
2. Четырёхлетняя Мери Джексон примерила во время конкурса накладную грудь. Наряд не пришёлся по вкусу жюри, его сняли с конкурса. Отец девочки спустя некоторое время обвинил мать в эксплуатации дочери и попытался лишить её родительских прав.
3. Двухлетняя Миа Гранде выступила на конкурсе в костюме, имитирующем эпатажные наряды певицы Мадонны. Кроха вышла на сцену в бюстгальтере с коническими чашками.
4. Бобби Бойден в 19 месяцев предстала перед зрителями в облегающем купальнике и трико, чтобы станцевать зажигательный танец.
5. Апофеозом безумия родителей стал инцидент на канале «Доброе утро, Америка», в котором восьмилетняя девочка рассказала, что мама, гоняющаяся за модой, отвела дочку к косметологу, чтобы сделать инъекции ботокса. Девочку сняли с конкурса после возмущения телезрителей.
Женский форум
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