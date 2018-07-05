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«Я обнимала свой живот, который визуально никак не выдавал маленькое чудо»: Костенко откровенно рассказала, как узнала о беременности
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«Я обнимала свой живот, который визуально никак не выдавал маленькое чудо»: Костенко откровенно рассказала, как узнала о беременности 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
24-летняя супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко рассказала, как узнала о беременности.
Уже в конце июля — начале августа супруги Дмитрий и Анастасия станут родителями дочки. А пока пара находится в ожидании пополнения, модель решила предаться воспоминаниям и рассказала своим подписчикам, как узнала о беременности.
— откровенно делится своими мыслями Настя (прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены).
Напомним, в конце декабря 2017 года бывший супруг Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов сделал предложение Анастасии Костенко, а уже 9 января 2018 года они уже расписались в одном из московских ЗАГСов. Через некоторое время стало известно, что пара ждет ребенка.
Для Дмитрия Тарасова эта девочка станет второй. От первой жены у футболиста подрастает 8-летняя дочь Ангелина. Для Анастасии Костенко ребенок будет первым.
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Фото:Instagram
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