Многодетная ведьма Мария Порошина

Мария Порошина , пожалуй, одна из самых многоплановых современных российских актрис. Любителям фантастики она запомнилась как ведьма из «Ночного дозора», те, кто предпочитает драмы, знают её по фильмам «Всегда говори всегда» и «Офицерские жёны». Помимо этих фильмов, на счету Марии неисчислимое количество ролей в театре и кино за более чем двадцатилетнюю успешную карьеру. Но есть кое-что, выделяющее Порошину среди многих коллег, — это наличие большой, дружной и крепкой семьи.

Для маленькой Маши вопрос выбора профессии не стоял. С раннего детства девочка находилась в среде творческой богемы столицы: ей посчастливилось родиться в семье московских артистов. Отец Михаил Порошин пел в ансамбле «Берёзка», а мама Наталья Красноярская — в прошлом певица Большого театра, а ныне — режиссёр мимического ансамбля одного из главных театров страны. Когда Маша была совсем маленькой, родители развелись, и мама во второй раз вышла замуж. Отчимом Марии стал известный актёр Дмитрий Назаров . Он принял Машу как родную и окутал отцовской заботой, проявив серьёзное участие в воспитании будущей актрисы.

Так Порошина отзывается об отчиме: «Дядя Дима проводил серьезные беседы. Я и плакала, и не верила. Я говорила: „Я урод. Я никому не нужна. Никто в школе не хочет со мной общаться. У всех есть женихи, ухажеры, я никому не нравлюсь“. Он говорил: „Все у тебя будет хорошо“, вселял в меня дух веры, уверенности. Мне кажется, мужское воспитание именно в этом возрасте, с 11 до 22 лет, принесло большую пользу, я ему безумно благодарна за это».

С первым мужем, актёром Гошей Куценко , Марию свела судьба в стенах школы-студии МХАТа. Гоша учился на два курса старше, и между студентами вспыхнул роман. Порошина и Куценко прожили вместе пять лет, так и не заключив официального брака. От известного актёра у Марии появился на свет первый ребёнок — дочь Полина. Несмотря на то, что вскоре после этого пара распалась, Мария и Гоша до сих пор поддерживают дружеские отношения. «После расставания совершенно нормально уважать человека, которого ты когда-то любила или который для тебя много значил в жизни. Нормально искренне желать ему счастья. Разумеется, я только рада, что Гоша нашел свое счастье, что у него родятся дети. Мне кажется, именно это правильная любовь, а не та, с которой рука об руку идут ревность и зависть» — так отзывается о бывшем любимом человеке актриса.

Спустя некоторое время у Марии Порошиной появился новый возлюбленный. Им оказался актёр театра «Ленком» Илья Древнов . Поначалу их отношения походили на дружбу, но вскоре переросли в более глубокие чувства. Мария и Илья не торопились заключать официальный брак, однако рождение детей подтолкнуло их на этот шаг. Кстати, детей у пары уже трое, и все девочки: в 2005 году появилась на свет Серафима, в 2010-м — Аграфена, а в феврале 2016 года Мария родила четвертого ребенка — дочь Глафиру.

В своих интервью Мария признается, что воспитание четырех детей — дело не простое. У них дома висит огромное расписание всевозможных кружков и занятий, которые посещают девочки. За всем этим надо следить. Ну а если Мария на гастролях — то со всеми обязанностями прекрасно справляется их отец Илья Древнов.

Надо сказать, актриса старается воспитывать дочерей в строгости. Так, например, Мария запрещает своим детям пользоваться гаджетами. «А у моих детей нет ни планшетов, ни мобильных телефонов (я не имею в виду Полину — она уже взрослая). Зачем они ребенку, если рядом с ним всегда есть взрослые (родители, няни, учителя), которые могут помочь в поиске нужной информации? Дети должны расти, читая книги, а не проводя часы за монитором, мы с Ильей в этом оба уверены».

Но, несмотря на железную дисциплину в воспитании, заметно, что Марии удалось создать прекрасную атмосферу в семье. Instagram актрисы буквально пестрит многочисленными фотографиями с мужем и детьми. Более того, Мария Порошина утверждает, что с удовольствием родила бы еще и пятого ребенка: «Недаром слово „семья“ означает семь „я“, семь человек: родителей и пятерых детей. Я детей хочу всегда и с удовольствием родила бы еще».

В свои 45 лет Мария Порошина успела состояться в двух важнейших ипостасях. Она одна из самых востребованных актрис российского кино, и при этом ей удаётся быть изумительной, чуткой многодетной мамой, создать сплочённую семью. Секрет своего счастья Мария видит в соблюдении баланса между этими двумя важнейшими областями жизни: «Семья для меня, безусловно, самое главное. Но и без работы жизни не представляю. Человек должен трудиться! Поэтому все время ищу золотую середину, стараюсь везде и всюду успевать».