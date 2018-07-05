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Многодетная ведьма Мария Порошина
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Многодетная ведьма Мария Порошина 

Аист на крыше 1 час назад
Фото: Аист на крыше
Мария Порошина, пожалуй, одна из самых многоплановых современных российских актрис. Любителям фантастики она запомнилась как ведьма из «Ночного дозора», те, кто предпочитает драмы, знают её по фильмам «Всегда говори всегда» и «Офицерские жёны». Помимо этих фильмов, на счету Марии неисчислимое количество ролей в театре и кино за более чем двадцатилетнюю успешную карьеру. Но есть кое-что, выделяющее Порошину среди многих коллег, — это наличие большой, дружной и крепкой семьи.
Для маленькой Маши вопрос выбора профессии не стоял. С раннего детства девочка находилась в среде творческой богемы столицы: ей посчастливилось родиться в семье московских артистов. Отец Михаил Порошин пел в ансамбле «Берёзка», а мама Наталья Красноярская — в прошлом певица Большого театра, а ныне — режиссёр мимического ансамбля одного из главных театров страны. Когда Маша была совсем маленькой, родители развелись, и мама во второй раз вышла замуж. Отчимом Марии стал известный актёр Дмитрий Назаров. Он принял Машу как родную и окутал отцовской заботой, проявив серьёзное участие в воспитании будущей актрисы.
Так Порошина отзывается об отчиме: «Дядя Дима проводил серьезные беседы. Я и плакала, и не верила. Я говорила: „Я урод. Я никому не нужна. Никто в школе не хочет со мной общаться. У всех есть женихи, ухажеры, я никому не нравлюсь“. Он говорил: „Все у тебя будет хорошо“, вселял в меня дух веры, уверенности. Мне кажется, мужское воспитание именно в этом возрасте, с 11 до 22 лет, принесло большую пользу, я ему безумно благодарна за это».
С первым мужем, актёром Гошей Куценко, Марию свела судьба в стенах школы-студии МХАТа. Гоша учился на два курса старше, и между студентами вспыхнул роман. Порошина и Куценко прожили вместе пять лет, так и не заключив официального брака. От известного актёра у Марии появился на свет первый ребёнок — дочь Полина. Несмотря на то, что вскоре после этого пара распалась, Мария и Гоша до сих пор поддерживают дружеские отношения. «После расставания совершенно нормально уважать человека, которого ты когда-то любила или который для тебя много значил в жизни. Нормально искренне желать ему счастья. Разумеется, я только рада, что Гоша нашел свое счастье, что у него родятся дети. Мне кажется, именно это правильная любовь, а не та, с которой рука об руку идут ревность и зависть» — так отзывается о бывшем любимом человеке актриса.
Спустя некоторое время у Марии Порошиной появился новый возлюбленный. Им оказался актёр театра «Ленком» Илья Древнов. Поначалу их отношения походили на дружбу, но вскоре переросли в более глубокие чувства. Мария и Илья не торопились заключать официальный брак, однако рождение детей подтолкнуло их на этот шаг. Кстати, детей у пары уже трое, и все девочки: в 2005 году появилась на свет Серафима, в 2010-м — Аграфена, а в феврале 2016 года Мария родила четвертого ребенка — дочь Глафиру.
В своих интервью Мария признается, что воспитание четырех детей — дело не простое. У них дома висит огромное расписание всевозможных кружков и занятий, которые посещают девочки. За всем этим надо следить. Ну а если Мария на гастролях — то со всеми обязанностями прекрасно справляется их отец Илья Древнов.
Надо сказать, актриса старается воспитывать дочерей в строгости. Так, например, Мария запрещает своим детям пользоваться гаджетами. «А у моих детей нет ни планшетов, ни мобильных телефонов (я не имею в виду Полину — она уже взрослая). Зачем они ребенку, если рядом с ним всегда есть взрослые (родители, няни, учителя), которые могут помочь в поиске нужной информации? Дети должны расти, читая книги, а не проводя часы за монитором, мы с Ильей в этом оба уверены».
Но, несмотря на железную дисциплину в воспитании, заметно, что Марии удалось создать прекрасную атмосферу в семье. Instagram актрисы буквально пестрит многочисленными фотографиями с мужем и детьми. Более того, Мария Порошина утверждает, что с удовольствием родила бы еще и пятого ребенка: «Недаром слово „семья“ означает семь „я“, семь человек: родителей и пятерых детей. Я детей хочу всегда и с удовольствием родила бы еще».
В свои 45 лет Мария Порошина успела состояться в двух важнейших ипостасях. Она одна из самых востребованных актрис российского кино, и при этом ей удаётся быть изумительной, чуткой многодетной мамой, создать сплочённую семью. Секрет своего счастья Мария видит в соблюдении баланса между этими двумя важнейшими областями жизни: «Семья для меня, безусловно, самое главное. Но и без работы жизни не представляю. Человек должен трудиться! Поэтому все время ищу золотую середину, стараюсь везде и всюду успевать».
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