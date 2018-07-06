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В Прикамье за прошлый год 49 семей отказались от новорождённых малышей
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В Прикамье за прошлый год 49 семей отказались от новорождённых малышей 

АиФ Пермь 31 минуту назад
Фото: АиФ Пермь
В Минздраве опубликовали статистику отказа от новорождённых за последние несколько лет в Пермском крае. В 2014 году таких случаев было — 112, в 2015 — 95, в 2016 — 72, а в 2017 — 49.
«Количество отказов от новорождённых в Пермском крае неуклонно снижается», — говорят в минздраве.
Причина этого в том, что в рамках проекта «Рядом с мамой» с теми мамочками, которые попали в трудную жизненную ситуацию и высказывают намерение об отказе от ребёнка, работают координаторы фонда «Дедморозим».
Как только специалисты фонда получают сигнал из роддома, где появилась женщина, готовая отказаться от ребёнка, они выезжают к ней, налаживают контакт с родителями, анализируют возникающие проблемы и предлагают их решение.
В случае, если семья принимает решение, чтобы ребёнок остался с родителями, она сопровождается специалистами до полутора лет — чтобы убедиться, что все трудности преодолены, дети в безопасности и родители могут в дальнейшем сами справляться с их воспитанием.
Молодых мам поддерживают неравнодушные пермяки, которые оставляют благотворительные пожертвования для того, чтобы пополнялся социальный склад, который обеспечивает нуждающихся вещами, продуктами, бытовой химией и средствами гигиены.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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