В Прикамье за прошлый год 49 семей отказались от новорождённых малышей

Минздраве опубликовали статистику отказа от новорождённых за последние несколько лет в Пермском крае. В 2014 году таких случаев было — 112, в 2015 — 95, в 2016 — 72, а в 2017 — 49.

«Количество отказов от новорождённых в Пермском крае неуклонно снижается», — говорят в минздраве.

Причина этого в том, что в рамках проекта «Рядом с мамой» с теми мамочками, которые попали в трудную жизненную ситуацию и высказывают намерение об отказе от ребёнка, работают координаторы фонда «Дедморозим».

Как только специалисты фонда получают сигнал из роддома, где появилась женщина, готовая отказаться от ребёнка, они выезжают к ней, налаживают контакт с родителями, анализируют возникающие проблемы и предлагают их решение.

В случае, если семья принимает решение, чтобы ребёнок остался с родителями, она сопровождается специалистами до полутора лет — чтобы убедиться, что все трудности преодолены, дети в безопасности и родители могут в дальнейшем сами справляться с их воспитанием.

Молодых мам поддерживают неравнодушные пермяки, которые оставляют благотворительные пожертвования для того, чтобы пополнялся социальный склад, который обеспечивает нуждающихся вещами, продуктами, бытовой химией и средствами гигиены.