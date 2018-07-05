Древний ребенок помог ученым определиться с прямохождением человека

Ученые обнаружили, что древние предки человека, в том числе и дети, жившие более трех миллионов лет назад, уже ходили на двух ногах. Об этом сообщает Daily Mail.

Ученые изучили скелет ребенка двух с половиной лет, который относится к виду афарского австралопитека. Он был найден в Эфиопии в 2002 году.

Группа исследователей восстановила особенности анатомии стопы и выяснила, какой была жизнь этого ребенка. Строение стопы показало, что человеческие предки достаточно уверенно передвигались на двух ногах. При этом дети больше времени проводили на деревьях по сравнению со взрослыми.

«Передвижение на двух ногах — это признак того, что это уже человек. Но неуверенное передвижение по местности с большим количеством хищников представляет опасность для выживания», — отметил профессор антропологии Дартмудского колледжа Джереми де Силва.

Он пояснил, что три миллиона лет назад, когда еще не использовались огонь и средства защиты, нужно было подниматься на деревья после захода солнца.

Эти окаменелые останки относятся к тому же виду, что и известный скелет, получивший имя Люси и признанный самым старым известным предком рода Homo. Скелет Люси обнаружили в 1974 году, было установлено, что ему 3,2 миллиона лет. Но этот ребенок жил за 200 тысяч лет до Люси и уже передвигался на двух ногах.