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«Хайплю»: Анна Седокова удивила отсутствием пышной груди и стальным прессом
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«Хайплю»: Анна Седокова удивила отсутствием пышной груди и стальным прессом 

WMJ.ru 54 минуты назад
Фото: WMJ.ru
35-летняя мать троих детей Анна Седокова удивила поклонников стальным прессом.
Мать троих детей Анна Седокова знает, как удивить своих фанатов. Певица поделилась фото в своем Instagram, на котором похвасталась стальным прессом.
— подписала Седокова, видимо, предугадывая бурную реакцию подписчиков.
И она не ошиблась! Фолловеры сразу же начали оставлять восторженные комментарии под снимком: «Анечка, ты красотка! и умница! достали уже эти худые няшки без ляжки! очень замечательные формы!», «Мама 3их детей и так офигенно выглядеть — это достойно уважения», «Всем женщинам и девушкам бы выглядеть так, как Анна!», «Хороша! В отличной форме! Так держать, Красавица!».
Однако, особо наблюдательные подписчики обратили внимание не только, на идеальный пресс певицы, но и сделали замечание по поводу груди, которая на фото получилась не такой пышной, как обычно.
А как тебе фигура Анны?
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Фото:Instagram
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