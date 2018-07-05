«Хайплю»: Анна Седокова удивила отсутствием пышной груди и стальным прессом

35-летняя мать троих детей Анна Седокова удивила поклонников стальным прессом.

Мать троих детей Анна Седокова знает, как удивить своих фанатов. Певица поделилась фото в своем Instagram, на котором похвасталась стальным прессом.

— подписала Седокова, видимо, предугадывая бурную реакцию подписчиков.

И она не ошиблась! Фолловеры сразу же начали оставлять восторженные комментарии под снимком: «Анечка, ты красотка! и умница! достали уже эти худые няшки без ляжки! очень замечательные формы!», «Мама 3их детей и так офигенно выглядеть — это достойно уважения», «Всем женщинам и девушкам бы выглядеть так, как Анна!», «Хороша! В отличной форме! Так держать, Красавица!».

Однако, особо наблюдательные подписчики обратили внимание не только, на идеальный пресс певицы, но и сделали замечание по поводу груди, которая на фото получилась не такой пышной, как обычно.

А как тебе фигура Анны?

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Фото:Instagram