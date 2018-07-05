Хочешь в школу — плати: считаем «добровольные» взносы, которые требуют с родителей

Каждый год в школы идут тысячи первоклассников, и если для детей это просто радостное событие, то родители уже заранее начинают подсчитывать расходы. Траты на форму, новый рюкзак, канцелярию и… вступительные взносы. Так называемые добровольные пожертвования требуют на различные школьные принадлежности и ремонты. Желаете учиться здесь? Платите! И цифры бывают очень даже нескромные.

Мы посмотрели, что пишут посетители форума U-mama.ru по этому вопросу.

«Когда поступали, то платили 5000 рублей добровольный взнос. И по 3500 каждое полугодие. Конечно, всё «на добровольной основе»», — пишет форумчанин о лицее № 88.

«Сын в обычной дворовой — 2500 взнос. Кто не по прописке — 8000. У сына оплачиваем ежегодно. Дочка в гимназию пошла — 12 000, — пишет другой пользователь форума. — Заплатили разово в первом классе — больше не буду платить».

Анонимный пользователь рассказал, как выбирал между гимназиями № 120 и 161:

«В 161-й взнос в прошлом году был 15 000 рублей. В 120-й ежемесячные взносы — дело отдельного класса, нет такого, что все по 2 тысячи. Но не везде всё так плохо».

И действительно, не во всех школах требуют взносы в «добровольно-принудительном» порядке.

«Было собрание для родителей первоклассников. Озвучили сумму добровольного пожертвования 15 000 рублей, — пишет форумчанин о лицее № 130. — Сказали оплатить как можно быстрее, так как деньги нужны для подготовки школы к следующему учебному году. Сказали, кто не может / не хочет платить, — заставлять не имеем права».

«Обучение в 205-й школе бесплатное, — пишет Sv_Olga. — Про взнос вроде намекают, но никто не требует. Можете не платить».

Еще один аноним присоединяется к дискуссии:

— С нас перед 1-м классом хотели по 6000 рублей пожертвования. Я не платила. Председатель РК класса мне один раз напомнила. Я ответила, что таких денег у меня нет. Второй раз она предложила заплатить за меня, чтобы я потом вернула понемногу в течение года. Я ответила, что не надо за меня платить, потому что платить я не буду. И после этого отстали.

Но многие взрослые боятся, что после отказа от так называемого пожертвования к их детям начнут относиться плохо, например, травить или занижать оценки. Поэтому родители, стиснув зубы и ругаясь себе под нос, идут и «жертвуют» требуемые суммы — лишь бы их чадо училось в доброжелательной атмосфере.

Это вызывает вполне оправданное возмущение. По 273-ФЗ «Об образовании в РФ», в государственных и муниципальных школах обучение бесплатное, а сбор на учебники, ремонт и иные школьные нужды с родителей не предусмотрен. Так что требование платить взносы попросту незаконно.

По словам официального представителя Департамента образования администрации города Екатерины Катыхиной, если рабочая тетрадь включена в список обязательных учебных пособий, то для родителей она должна быть бесплатной.

— Приобретение любых учебных пособий за счет средств родителей может осуществляться только по желанию законных представителей детей и на добровольной основе. Учебники предоставляются школьникам бесплатно общеобразовательной организацией. В случае нарушения прав законные представители детей могут обратиться в Департамент образования администрации, — рассказала Екатерина Катыхина.

В прошлом году мы задавали проблемные вопросы начальнику Департамента образования о поборах в школе.