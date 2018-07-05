Тонкости воспитания одаренного ребенка

СодержаниеКак распознать одаренность у ребенка?«Побочные эффекты» детской одаренностиПсихологические тесты для детей

Одаренный ребенок — тот, чьи способности и таланты превышают возрастную норму детского развития. Особый дар детской гениальности — достаточно хрупкое состояние, которое, если не поддерживать и не развивать его, может угаснуть.

Невозможно однозначно утверждать, что есть дети одаренные и не одаренные. Часто высокий уровень умственных способностей ребенка, его социальная успешность принимаются родителями и педагогами за одаренность. В другом случае, если ребенку действительно присущ природный дар, но он живет и развивается в таких условиях, где нет возможности подпитывать развитие его талантов, то он рискует остаться нераскрытым и незамеченным.

Разобраться в природе одаренности ребенка бывает непросто. О том, что он не такой, как его сверстники, свидетельствуют не только высокие показатели в обучении, но также особенности поведения и личной психологии. Как распознать детскую одаренность? Какие ошибки могут совершать родители на этапе воспитания маленького гения? Можно ли определить одаренность в домашних условиях? Ответы читайте в данной статье.

Как распознать одаренность у ребенка?

Некоторые признаки в характере и поведении уже с малых лет могут свидетельствовать о том, что дети обладают незаурядными природными способностями.

Характер деятельности одаренного ребенка:

малыш проявляет повышенный интерес к одному виду занятий, при этом остальные им игнорируются или его интерес и способности к ним являются средним; ребенок активно интересуется разными видами деятельности, это могут быть спорт, наука, математические дисциплины, творчество, литература, история и так далее; общая осведомленность ребенка во всех областях знаний находится на высоком уровне, однако определенной сферой он интересуется больше всего и проявляет в ней феноменальные способности;

Характеристика личности одаренного ребенка.

Маленькие гении часто не могут находить общий язык со сверстниками — им неинтересно общаться с ними, поэтому они тянутся к взрослым. Постоянное стремление к занятиям — любознательность не знает границ, они обожают, когда родители или педагоги занимаются с ними. Чем больше знает ребенок о мире и окружающих явлениях, тем сильнее растет его тяга к знаниям. Таких детей почти невозможно утомить новой информацией, кажется, что они никогда не устают учиться. Неуемное количество энергии. Потребность в отдыхе и сне сведена к минимуму. С малых лет развито абстрактное мышление — дети мыслят образами, демонстрируют незаурядную логику, способность к анализу. Часто мыслят нестандартно, чем вызывают удивление и восхищение взрослых. Чувство юмора, на первый взгляд, не свойственное детям. Поведение ребенка похоже на поведение взрослого — он часто серьезен, рассуждает, делает выводы, дает советы. Когда взрослые общаются с ним, у них складывается впечатление, что малыш прожил уже много лет и обладает хорошим жизненным опытом. Привычка выносить суждения и философствовать — одаренные дети очень любят делать выводы о жизни, отношениях, поведении людей.

Кроме поведенческого аспекта, познавательная сфера одаренных детей также имеет свои особенности. Это:

повышенная любознательность. Одаренный ребенок растет не просто «почемучкой» — ему мало только получать ответы на вопросы. Он нуждается в постоянном практическом опыте познания мира, бесконечном поиске, решении задач, преодолении сложностей; впечатлительность. Дети отличаются эмоциональностью и ранимостью. Часто они видят проблемы и сложности там, где для окружающих все является простым и понятным; многонаправленность, сложность восприятия. Решая задачу, ребенок находит не ответ, а скорее, новый вопрос. Одаренные дети испытывают интеллектуальную жажду — им мало получить стандартные описания процессов и явлений окружающего мира. Они чувствуют потребность изучить все, с чем сталкиваются, со всех сторон, способны придумывать новые вопросы и также ищут ответы на них; нестандартное мышление. Одаренный ребенок выделяется среди сверстников способностью мыслить не так, как другие — его идеи часто неожиданны для детей и взрослых, могут пугать, вызывать недоумение или непонимание; обособленное мышление. Иногда взрослым кажется, что маленькие гении живут в своем мире, понятным только им. «Побочные эффекты» детской одаренности

Эмоциональный мир ребенка остается без внимания.

Так бывает в случае, когда родители и педагоги, обнаружившие высокий показатель одаренности у ребенка, бросают все силы на то, чтобы развивать его способности — будь то шахматы, музыка, или спорт. Являться родителем или наставником маленького гения — достаточно почетная и волнующая роль. В этом случае взрослые рискуют оказаться жертвой собственного тщеславия. Если это происходит, то они превращают его жизнь в череду тестов, конкурсов, мероприятий, публичных выступлений, игнорируя при этом детскую личность — это может привести к формированию невроза.

Личный опыт

На прием привели ребенка с жалобами на то, что он совершенно не умеет устанавливать контакт с окружающими — ни с кем не дружит, не общается, боится выходить во двор или знакомиться. При этом родители отметили его высокие интеллектуальные показатели и оригинальность мышления. Психологические тесты и наблюдение выявили признаки одаренности, однако личный контакт с ребенком установить было крайне трудно. Он не улыбался, его мимика была неживой, плечи подняты, руки прижаты к телу — налицо все признаки психоэмоционального напряжения.

В результате беседы с семьей мальчика было установлено, что предпосылки к интеллектуальному и творческому развитию в нем были обнаружены довольно рано, с этого момента родители и педагоги стали активно заниматься их поддержкой и формированием. Радость от того, что они воспитывают маленького гения, совершенно затмила взрослых — они настраивали его на то, что он вырастет настоящим талантом, он не такой как все, уникальный в своем роде и его жизненное предназначение — отличаться во всем от других, достичь самых высоких успехов. Так жизнь ребенка превратилась в бесконечное обучение, гонку за медалями, грамотами и сертификатами. Взрослые упустили из виду важную часть развития мальчика — личностный потенциал и способность общаться с другими.

Понимание ребенком с малых лет своей уникальности может отрицательным образом отразиться на его способность дружить и любить. Родителям не стоит «смешивать» детскую одаренность с формированием таких качеств характера, как приветливость, дружелюбие, коммуникабельность, сочувствие. Даже если ребенок одаренный, ничто не должно мешать ему заводить друзей, получать опыт конфликтов и примирений, понимать важность дружбы и человеческого общения.

Психологические тесты для детей

Признаки одаренности у ребенка можно выявить, не только наблюдая за его развитием, но и с помощью психологических тестов. Диагностику интеллектуального и эмоционального развития может провести детский психолог, однако некоторые тесты детям могут предложить родители дома. Один из них — тест Торренса. Он направлен на выявление творческого мышления. Задание заключается в том, что ребенку предлагается дорисовать простые фигуры на картинках.

Как интерпретировать тест? Чем сильнее первоначальная фигура «затеряется» в рисунке, который сделал ребенок — то есть, он так дополнит простой овал и «включит» его в сюжет, что его трудно будет найти — тем выше уровень креативного мышления. Раздаточный материал теста Торренса существует в открытом доступе — любой родитель может распечатать его и предложить ребенку выполнить это задание.

Пройдите тестНасколько общителен ребенокС помощью этого теста попробуйте определить уровень коммуникабельности вашего ребенка.

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