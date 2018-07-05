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Пермскому бизнесмену дали 3 года за травмы семи детей
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Пермскому бизнесмену дали 3 года за травмы семи детей 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Суд вынес приговор 30-летнему бизнесмену из Перми, признав его виновным в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Ему назначили 3 года условно, а также обязали выплатить 50-тысячный штраф, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе краевого СУ СКР.
ЧП произошло днем 24 мая 2017 года во время репетиции праздника в честь Дня славянской письменности. Из-за порыва ветра рухнула металлическая конструкция, являющаяся частью сцены возле ДК имени Солдатова. Она придавила семерых детей (в возрасте от 7 до 15 лет) и одну женщину. Некоторые дети получили тяжелые травмы.
Установлено, что оформлением сцены и техническим сопровождением мероприятия занимался подсудимый. Он дал незаконное указание подчиненным техникам не монтировать и не закреплять переднюю опору конструкции к звуковым башням, на которых были подвешены акустические системы. В результате во время репетиций одна из башен упала на участников праздника.
Ранее по теме: Пермского бизнесмена отдали под суд за травмы 7 детей при обрушении сцены За травмы 8 детей при обрушении сцены в Перми ответит бизнесмен
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