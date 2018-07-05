Пермскому бизнесмену дали 3 года за травмы семи детей

Суд вынес приговор 30-летнему бизнесмену из Перми, признав его виновным в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Ему назначили 3 года условно, а также обязали выплатить 50-тысячный штраф, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе краевого СУ СКР

ЧП произошло днем 24 мая 2017 года во время репетиции праздника в честь Дня славянской письменности. Из-за порыва ветра рухнула металлическая конструкция, являющаяся частью сцены возле ДК имени Солдатова. Она придавила семерых детей (в возрасте от 7 до 15 лет) и одну женщину. Некоторые дети получили тяжелые травмы.

Установлено, что оформлением сцены и техническим сопровождением мероприятия занимался подсудимый. Он дал незаконное указание подчиненным техникам не монтировать и не закреплять переднюю опору конструкции к звуковым башням, на которых были подвешены акустические системы. В результате во время репетиций одна из башен упала на участников праздника.

Ранее по теме: Пермского бизнесмена отдали под суд за травмы 7 детей при обрушении сцены За травмы 8 детей при обрушении сцены в Перми ответит бизнесмен