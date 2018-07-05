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Алика Смехова пережила потерю ребенка и предательство мужа
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Алика Смехова пережила потерю ребенка и предательство мужа 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Гостьей нового выпуска программы «Судьба человека» стала звезда сериала «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» Алика Смехова. В откровенной беседе с Борисом Корчевниковым она обсудила свою личную жизнь.
Ее вторым мужем был ассириец Георгий Беджамов. Некоторое время они жили, как в сказке, но артистке не были нужны подарки, а хотелось стабильности и большую семью. Но, забеременев, она узнала о его изменах. Из-за сильных переживаний актриса потеряла ребенка. Радость материнства она испытала гораздо позже — в 2000 году у нее родился сын Артем.
Отцом мальчика стал бизнесмен Николай, с которым она провела «семь счастливых лет», но потом «сильно влюбилась и ушла». Впрочем, этот роман продлился недолго — загадочный избранник бросил Алику, узнав, что та ждет от него ребенка. По сей день она скрывает личность отца своего второго сына по имени Макар.
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