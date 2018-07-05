«От безумных переживаний и душевной боли»: Алика Смехова рассказала о потере ребенка

На днях актриса Алика Смехова появилась в студии шоу «Судьба человека», и разговор с его ведущим Борисом Корчевниковым почти сразу зашел о непростой личной жизни звезды. Она была замужем три раза, но отношения ни с одним из супругов не сложились.

Во время второго брака с миллионером Георгием Беджамовым Алика впервые забеременела, однако не смогла выносить малыша. Оказалось, что актриса сильно переживала из-за измен мужа. «Во время беременности у нас была очень сложная ситуация, мы ссорились, и от безумных переживаний я потеряла ребенка. Это стало для меня толчком, я осознала, что не буду с этим человеком. Я сказала ему: „Если этот ребенок останется, я останусь с тобой, а если нет — мы расстаемся“, — призналась Смехова.

Через несколько лет Алика вновь вышла замуж: ее избранником стал бизнесмен по имени Николай. В этом браке актриса забеременела вновь и родила своего старшего сына Артема. Но от супруга Смехова ушла сама, поскольку на этот раз изменила именно она. Звезда родила бойфренду, имени которого до сих пор не называет, младшего сына Макара. Однако и эти отношения закончились сразу же, как только мужчина узнал о беременности Алики.

Сегодня Смехова живет одна, воспитывает сыновей и ни о чем не жалеет: „Бог дал мне детей, но не дал мужа — значит, так надо. Да, я хотела семью, но все получилось иначе. Я хочу говорить о своих мужчинах либо хорошо, либо ничего. Я им благодарна за то, что они были в моей жизни, от каждого я чему-то научилась“.

Фото: Instagram