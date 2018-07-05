Арестованы продавцы токсичных кукол Дисней, которые вызывают рак

Эксперты были шокированы результатами экспертизы аллергенных кукол.

Полиция Великобритании обнаружила 40-летнюю Трейси Кокбилл и 38-летнего Ли Скалли, занимавшихся онлайн-продажей токсичных кукол для маленьких детей. На первый взгляд игрушки казались вполне безобидными, однако после покупки многие родители жаловались на сильную аллергию у их детей после контактирования с куклами.

Несмотря на жалобы, Скалли и Кокбилл, не обращая внимание на сомнительное качество товара, продолжили бизнес. Родители не оставили такое поведение в стороне и отправили игрушки на экспертизу в лабораторных условиях.

Выяснилось, что нарушения в составе кукол присутствуют абсолютно по каждому показателю. Пластмасса, из которой сделаны игрушки, буквально разрывалась от количества химикатов. Их уровень в 2 тысячи раз превысил допустимую норму. Об этом сообщает Mirror. Эксперты рассказали, что эта отрава способна проникнуть даже в легкие и кровеносные сосуды. В результате вполне возможно обнаружить развитие рака или астмы. И речь идет о взрослом человеке. О том, что может грозить малышам после контакта с токсичной куклой, даже страшно подумать.

На данный момент суд Великобритании вынес для торговцев предварительный срок наказания — 10 месяцев тюремного заключения.