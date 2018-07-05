Алика Смехова откровенно рассказала о потере ребенка

Телеведущая раскрыла подробности личной жизни.

50-летняя актриса, певица, телеведущая Алика Смехова стала героиней телепрограммы Бориса Корчевникова «Судьба человека» — и откровенно поведала о непростой личной жизни. Среди прочего звезда рассказала о том, как потеряла ребенка.

Алика Смехова признается: она всегда мечтала о детях. Во втором браке, с богатым восточным мужчиной Георгием Беджамовым, женщина забеременела, однако потеряла малыша: причиной послужили сильные переживания. Дело в том, что отношения звезды с супругом к тому моменту уже были далеки от идеальных.

Этот брак и года не продлился, мы быстро разбежались. Мужчины сначала влюбляются в ярких личностей, а потом хотят, чтобы они сидели дома,

— пожимает плачами Алика Смехова.

После того, как знаменитость узнала о неверности супруга, брак окончательно рухнул: «Для меня это был сильный стресс, тогда я поняла, что не буду с этим человеком. Рухнула вся моя мечта о семье и ребенке», — вспоминает женщина.

Публикация от Alika Smekhova (@alika_smekhova)

1 Июн 2018 в 11:26 PDT Фото: Instagram

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