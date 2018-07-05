Ещё
Алика Смехова откровенно рассказала о потере ребенка
Далее:
Читайте также:
Ещё

Алика Смехова откровенно рассказала о потере ребенка 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Телеведущая раскрыла подробности личной жизни.
50-летняя актриса, певица, телеведущая Алика Смехова стала героиней телепрограммы Бориса Корчевникова «Судьба человека» — и откровенно поведала о непростой личной жизни. Среди прочего звезда рассказала о том, как потеряла ребенка.
Алика Смехова признается: она всегда мечтала о детях. Во втором браке, с богатым восточным мужчиной Георгием Беджамовым, женщина забеременела, однако потеряла малыша: причиной послужили сильные переживания. Дело в том, что отношения звезды с супругом к тому моменту уже были далеки от идеальных.
Этот брак и года не продлился, мы быстро разбежались. Мужчины сначала влюбляются в ярких личностей, а потом хотят, чтобы они сидели дома,
— пожимает плачами Алика Смехова.
После того, как знаменитость узнала о неверности супруга, брак окончательно рухнул: «Для меня это был сильный стресс, тогда я поняла, что не буду с этим человеком. Рухнула вся моя мечта о семье и ребенке», — вспоминает женщина.
Публикация от Alika Smekhova (@alika_smekhova)
1 Июн 2018 в 11:26 PDT  Фото: Instagram
Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в  Facebook,
«В Контакте» и  «Одноклассниках»!
Letidor.ru: последние новости
4 ситуации, когда нельзя отказываться от госпитализации ребенка Светлана Лобода объяснила, как будет совмещать гастроли и кормление ребенка грудью 5 полезных привычек, которые сможет привить только футбол
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живется дочке геев-миллионеров64
«Переезжайте оттуда»: соседи Хилькевич не приняли ее5
Как выглядят звезды в самых открытых купальниках13
Люди, которые перестарались с пластикой
Китайцу отказали 80 000 женщин, но он не унывает5
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
06:01
Шокирующие подробности детских конкурсов красоты
Дети
05:09
Люди, которые перестарались с пластикой
Здоровье Красота
06:53
Почему вы делаете эти странные вещи
Психология
12:20
Богачи-притворщики, которых разоблачили
Звёзды
16:44
Чего боятся звезды
Звёзды Психология
03:36
«Он точно ваш ребенок?»: Лазарев показал сына
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение