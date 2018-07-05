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Как Анастасия Костенко узнала о беременности?
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Как Анастасия Костенко узнала о беременности? 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Уже совсем скоро Дмитрий Тарасов (31) и Анастасия Костенко (24) должны стать родителями — модель сейчас находится на 9-м месяце беременности.
«Я помню это чувство, которое впервые испытала по дороге домой, когда всеми медицинскими методами подтвердилась желанная беременность. Я обнимала свой живот, который визуально никак не выдавал маленькое чудо, при мысли о котором невероятное тепло распространялось по всему телу. Впервые я испытала невероятную любовь к малышу, пол которого будет неизвестен для меня ещё несколько недель. Меня это растрогало до глубины души, особенно понимание того, насколько сильнá любовь к своему ребёнку, о котором неизвестно ничего, кроме того, что он зародился. В этот момент мне захотелось, чтобы моя Мама оказалась рядом. Я даже и представить не могу, как сильно Она любит меня и моих сестёр и брата… Мамочка, я тебя очень люблю!». Как мило!
Кстати, известно, что рожать Костенко будет в клиническом центре «Лапино», где появились на свет дети Анны Хилькевич, Ксении Собчак, Альбины Джанабаевой и других знаменитостей.
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Напомним, Анастасия и Дмитрий начали встречаться после развода футболиста с телеведущей Ольгой Бузовой (32). А уже через год влюбленные сыграли свадьбу и обвенчались.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kak-anastasiya-kostenko-uznala-o-beremennosti/
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