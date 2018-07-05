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В Перми осудили бизнесмена за обрушение конструкции на детей у ДК Солдатова
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В Перми осудили бизнесмена за обрушение конструкции на детей у ДК Солдатова 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
В Перми осудили предпринимателя, фирма которого отвечала за установку конструкции, рухнувшей на детей у ДК Солдатова.
Как рассказали в краевом СКР, его признали виновным в преступлении по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Суд приговорили его к трём годам лишения свободы условно и штрафу в 50 тысяч рублей.
Напомним, что ЧП произошло 24 мая 2017 года перед открытием краевого фестиваля хоров, посвящённого Дню славянской письменности. Огромная железная стойка весом в полтонны упала на детей из коллектива «Юность», в результате чего семеро детей в возрасте от 7 до 15 лет получили травмы различной степени тяжести, в том числе здоровью 14-летней девочки был причинён тяжкий вред.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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