Алика Смехова развенчала образ женщины-стервы

Дочь знаменитого Атоса — Вениамина Смехова в кино часто играет роли стервозных девушек, ищущих себе богатого жениха. Такова ли она и в жизни? Об этом сама Алика Смехова откровенно рассказала в программе «Судьба человека».

Оказывается, дочь Вениамина Смехова, хоть и была с детства окружена творческими людьми, поначалу мечтала стать воспитательницей в детском саду. Однако уже к 15 годам Алика «семейное» взяло верх, и она поняла, что хочет быть актрисой.

После школы она поступила в Гнесинское училище, а через год пошла в ГИТИС и уже студенткой начала сниматься в кино.

Правда, признание — как от зрителей, так и от отца, пришло не сразу. Сейчас Смеховы часто выступают вместе, и Алика признается, что у них уже отношения не только как у дочери и отца, а как у коллег.

Женская жизнь актрисы складывается весьма бурно. Первым мужем Смеховой стал известный режиссер и сценарист Сергей Ливнев , который сделал Алике предложение, когда ей было всего 17 лет.

Актриса говорит, что он очень интересный человек, который трепетно относился к ней. Однако их брак распался, но бывшие супруги остались хорошими друзьями.

Вторым мужем Алики стал весьма состоятельный ассириец Григорий. Однако и этот брак распался, не продержавшись и года: семья мужа актрису не принимала, да и в их отношениях все было непросто.

"От безумных переживаний я потеряла ребенка. И вот это стало для меня толчком, что я не буду с этим человеком", — признается актриса.

Долгожданного ребенка — сына — Смехова родила от третьего супруга, Николая. Вместе они прожили семь лет, но и эти отношения закончились, когда Алика без памяти, по ее признанию, влюбилась в другого мужчину.

Почему отец второго сына актрисы не пришел встречать ее из роддома, как Смехова переживала развод родителей, что сказал ей первый муж после развода, и соответствует ли образ «женщины-стервы» в кино сути самой актрисы? Об этом — в программе «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».