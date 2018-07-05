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Светлана Лобода объяснила, как будет совмещать гастроли и кормление ребенка грудью
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Светлана Лобода объяснила, как будет совмещать гастроли и кормление ребенка грудью 

Letidor.ru 56 минут назад
Фото: Letidor.ru
Артистка сообщила, что ее тур организован особым образом.
В конце мая нынешнего года певица, ведущая, автор песен, дизайнер, экс-солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода стала матерью во второй раз. А спустя считанные недели объявила о том, что вот-вот отправится в большой гастрольный тур.
На днях звезда дала интервью, в котором среди прочего объяснила, как будет совмещать гастроли и кормление маленькой дочери грудью.
Сейчас много способов сохранять молоко и передавать на большие расстояния. Мы выстраиваем график таким образом, чтобы каждые два дня я могла быть с дочкой,
— пояснила Светлана Лобода в интервью «КП».
Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial)
18 Май 2018 в 11:18 PDT  Также артистка рассказала, почему решила рожать именно в США: «Я планировала улететь в Америку еще до того, как узнала о ребенке, чтобы отдохнуть. А когда поняла, что беременна, это стало дополнительным поводом сделать паузу и провести время там, где тепло. Просто дышать океаном, писать музыку, читать и жить неторопливо и без суеты», — пояснила свое решение певица.
Напомним, помимо новорожденной дочки Светлана Лобода растит старшую дочь Евангелину, малышка появилась на свет в 2011 году в отношениях артистки с танцором, хореографом и диджеем Андреем Царем. В 2014 году певица официально сообщила о том, что рассталась с отцом своего ребенка. О том, кто отец ее второго ребенка, звезда предпочитает не рассказывать.
Фото: Instagram
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