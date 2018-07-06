Анна Седокова поделилась радостной новостью о воссоединении с детьми

Певица намекнула об этом на своей странице в Instagram.

Популярная певица, экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова выложила в соцсеть видео, на котором ее сын Гектор произносит слово «мама».

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

5 Июл 2018 в 11:34 PDT «Когда твой малыш отправляет тебе своё первое видеосообщение ❤️❤️❤️Я вчера пересмотрела его тысячу раз! И вот даже не представляю, за что это мне такое счастье) Вот решила поделиться с вами, потому что вы меня всегда так поддерживали», — подписала трогательный ролик певица.

А ещё хочу сказать, что мы очень скоро будем все вместе) Вот ❤️

— поделилась радостной новостью Анна Седокова.

Напомним, что некоторое время назад популярная певица сообщила общественности, что уже на протяжении многих месяцев борется с экс-супругом за своего среднего ребенка — дочь Монику. По словам звезды, она не знает, почему мужчина намеревается лишить ее родительских прав и из-за чего она должна видеться с малышкой исключительно в присутствии надзирателей.

Мое — ВСЕ! Мой мир, мое счастье, моя жизнь! Гектор, Алинка и наша сестренка Моника ❤️ Мы по тебе очень скучаем, наша девочка и верим, что все будет хорошо и все будут жить дружно! #БОЛЬШАЯЛЮБОВЬНАВСЕГДА ❤️

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

14 Май 2018 в 11:27 PDT Однако в конце июня стали известны подробности «войны» Анны Седоковой с бывшим мужем за дочь. Свою версию происходящего неожиданно решила публично рассказать экс-свекровь артистки. Она написала в соцсети Instagram несколько комментариев, которые позволяют взглянуть на историю совершенно в другом свете.

У меня вопрос ко всем, кто душой болеет за Монику. Почему никто не спросил у Седоковой, а покажи Аня документ, где написано, что этот подлец Максим хочет лишить тебя родительских прав. А сделай скрин из решения суда, почему ты видишься с дочкой в присутствии представителя суда. А вот если завтра кто-то напишет, что вы сбежали из дурки и на вас градом посыпятся гадости, как вам будет? Примерно такое уже месяц переживает моя семья.

— пишет в Сети пользователь @chernyavskamarina, представившаяся бабушкой Моники.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

21 Окт 2017 в 5:18 PDT Более того, женщина утверждает, что из-за нежелания Анны Седоковой подписывать мировое соглашение ее дочь не может выехать за рубеж и провести каникулы на море: «А теперь у меня вопрос к Анне. Почему она до сих пор не подписала мировое соглашение, которое получила в начале июня? У Моники с 15 июня каникулы и мы хотели оздоровить ребёнка на море. И вот я, „старая мерзавка“, на берегу Средиземного моря жду ребенка, арендовала дом, приехали друзья Моники, а самой Моники нет, маме некогда подписать или ей пофигу, где ее такая любимая доченька?»

По словам экс-свекрови Анны Седоковой, конфликт начался из-за того, что Моника должна была отправиться в школу, и в то же самое время артистка планировала съемки в проекте «Вокруг света во время декрета». Папа девочки настаивал на том, чтобы она отправилась учиться, и был против ее участия в шоу.

«Что важнее — ходить в школу или три месяца изнурительных поездок, перелетов и съемок?.. Никто никого не отнимал. Анна строила свою карьеру, раз в три месяца на две недели возвращалась в Лос-Анджелес — и снова улетала в Москву. Мона жила постоянно с папой, и всех нас это устраивало, а Максим ей еще и алименты платил, лишь бы ребенка не трогала, а теперь Моника подросла, можно на ней зарабатывать, реклама одежды, съемки и прочее, а учиться — зачем? А вот папа решил, что девочка пойдет в школу, а не работать», — обозначила позицию женщина.

Позже ее комментарии из блога отца Моники были удалены, а сама Анна Седокова пока так и не отреагировала на них.

Однако сейчас у аудитории появилась надежда, что Анна наконец-то обнимет свою дочку и все «войны» прекратятся. «Очень рада, что все благополучно завершается, пусть все ваши детки будут рядом с вами», «Сыночек просто маленькое чудо ☺️ счастья Вашей семье! Дай Бог чтоб всё с Мо разрешилось хорошо!🙏🏼 Детки должны быть с мамой!🌸💞», «Очень рада за Вас ❤️❤️❤️❤️», «И вообще, до слез…вы супер мама…у вас великолепные детки…дай Бог вам женского счастья и каждый день обнимать всех детей. 🌷», «Тихо шепчу Вам, Анечка, как это здорово))) какое счастье) тихо, чтобы все удалось, чтобы не спугнуть!», — порадовались за певицу ее подписчики.

Фото: @annasedokova