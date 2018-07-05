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По факту падения ребенка в открытый коллектор организована проверка
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По факту падения ребенка в открытый коллектор организована проверка 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Следственный отдел по Ленинскому району проводит проверку по факту падения ребенка в коллектор. Об этом сообщается на сайте регионального Следственного комитета. По данным ведомства, 3 июля 2018 года днем 10-летний ребенок с приятелями гулял неподалеку от своего дома. Во время прогулки мальчик провалился в коллектор, прикрытый картонным настилом. О том, что произошло в службу спасения сообщили дети. Сотрудники экстренной службы достали ребенка из коллектора.
"В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователями принимаются исчерпывающие меры по установлению организации, обслуживающей указанную территорию. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", — рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.
Напомним, несчастный случай произошел в Ленинском районе, на улице Топольчанской. Медики после осмотра зафиксировали у пострадавшего ссадины на предплечье и ушибы в области поясницы.
Кстати, увидеть карту с открытыми колодцами можно на нашем сайте. Недавно заработал интерактивный сервис «безОПАСНЫЙ САРАТОВ». Если какого-то адреса ещё нет на карте, пишите, и его добавят.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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