Врач опроверг мнение о вреде кесарева сечения для младенца

Американские специалисты выяснили, что рацион беременной женщины в значительной степени влияет на здоровье будущего малыша, независимо от того, родился он естественным способом или с помощью кесарева сечения. В целом, считается, что «дети‐кесарята» отличаются в развитии от малышей, появившихся на свет без помощи хирургов. Гинеколог‐репродуктолог Денис Огородников в разговоре с «360» опроверг это утверждение.

Ученые из США выяснили, что детям, рожденным естественным путем, частично передается микрофлора из родовых путей матери. Младенцы, появившиеся на свет с помощью кесарева сечения, лишены этой специфической защиты и подвержены инфекциям в большей степени. Российский врач считает, что в этом нет ничего страшного — «кесаренок» получит необходимые вещества с материнским молоком в течение двух-трех часов после рождения.

По мнению российского гинеколога, судьба человека во многом зависит от родов. Ошибка акушеров при родовспоможении может спровоцировать такое опасное заболевание, как церебральный паралич (ДЦП) — нарушения функций головного мозга во внутриутробный период, во время родов и первые недели жизни.

«Очень часто родовая травма становится психологической. Человек может всю жизнь вспоминать о каком-то потрясении, не понимая, что это последствия родовой травмы», — добавляет Денис Огородников.

Если ребенок во время родов в принципе получает какую-либо травму, она может искалечить всю его жизнь

Денис Огородников

Как именно родится человек, естественным образом или с помощью хирургического вмешательства, особого значения не имеет, заявил врач. К кесареву сечению хирурги прибегают в том случае, если естественные роды могут травмировать или угрожать жизни младенца.

Врач опроверг утверждение о том, что «кесарята» имеют пониженный иммунитет. По мнению гинеколога, этот факт не имеет научного обоснования — такие роды не влияют на развитие иммунной системы ребенка.

Кесарево сечение — одно из наиболее распространенных хирургических вмешательств в мире. За последнее время число «детей-кесарят» значительно увеличилось в странах с высоким и средним уровнем дохода. Часто женщина отказывается рожать естественным образом без достаточных на то медицинских показаний. Это подвергает будущих мам и детей риску развития проблем со здоровьем, утверждают эксперты Всемирной организации здравоохранения

Американские специалисты определили, что рацион питания во время беременности значительно влияет на состав микрофлоры младенцев. Количество некоторых микроорганизмов в кишечнике напрямую зависит от рациона в период беременности.