Девочка утонула в реке под Саратовом

Погибшей было 15 лет.

О новом несчастном случае на воде, который закончился гибелью ребенка, рассказал руководитель Саратовской областной службы спасения Юрий Юрин на пресс-конференции, состоявшей на площадке «КП-Саратов».

Трагедия произошла возле села Пинеровка Балашовского района на реке Хопер. Компания подростков шла берегом реки по воде, когда одна из девочек резко ушла под воду и больше не вынырнула.

Оказалось, что подросток провалился в глубокую яму, которую не было видно под водой.

Юрий Сергеевич уточнил, что уже уже 8-й утонувший с начала этого купального сезона ребенок в Саратовской области. Многих случаев можно было бы избежать, если бы дети умели плавать, — уточнил главный спасатель региона.