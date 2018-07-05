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Девочка утонула в реке под Саратовом
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Девочка утонула в реке под Саратовом 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Погибшей было 15 лет.
О новом несчастном случае на воде, который закончился гибелью ребенка, рассказал руководитель Саратовской областной службы спасения Юрий Юрин на пресс-конференции, состоявшей на площадке «КП-Саратов».
Трагедия произошла возле села Пинеровка Балашовского района на реке Хопер. Компания подростков шла берегом реки по воде, когда одна из девочек резко ушла под воду и больше не вынырнула.
Оказалось, что подросток провалился в глубокую яму, которую не было видно под водой.
Юрий Сергеевич уточнил, что уже уже 8-й утонувший с начала этого купального сезона ребенок в Саратовской области. Многих случаев можно было бы избежать, если бы дети умели плавать, — уточнил главный спасатель региона.
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