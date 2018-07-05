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Рита Дакота занялась экзорцизмом
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Рита Дакота занялась экзорцизмом 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Прорезывание зубов у маленькой дочки Риты и Влада протекает не так безоблачно, как этого бы хотели молодые родители.
Певица сообщила, что девочка постоянно тревожится из-за сильного зуда во рту. Дакота перепробовала массу различных средств от янтаря до медикаментов. Рита не желает пичкать малышку болеутоляющими препаратами, поскольку из-за растущих зубов температура Мии не поднимается.
От ежедневного крика измученного ребенка, которые Рита назвала «экзорцизмом», у молодой мамы уже сдают нервы. Дакота задумалась о том, что им предстоит вытерпеть еще целый рот зубов.
Рита поинтересовалась у своих поклонников, какие средства они использовали в таком случае со своими детьми. Певица выразила готовность принять любой действенный метод по облегчению состояния малышки Мии. Подписчики с готовностью поделились со звездой названиями различных гелей и мазей, а также подсказали несколько простых манипуляций: «Нас немного спасали силиконовые игрушки, которые можно в морозилке охладить. А вообще, зубы надо просто пережить. К сожалению, чудесного лекарства мы не нашли».
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