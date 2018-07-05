Рита Дакота занялась экзорцизмом

Прорезывание зубов у маленькой дочки Риты и Влада протекает не так безоблачно, как этого бы хотели молодые родители.

Певица сообщила, что девочка постоянно тревожится из-за сильного зуда во рту. Дакота перепробовала массу различных средств от янтаря до медикаментов. Рита не желает пичкать малышку болеутоляющими препаратами, поскольку из-за растущих зубов температура Мии не поднимается.

От ежедневного крика измученного ребенка, которые Рита назвала «экзорцизмом», у молодой мамы уже сдают нервы. Дакота задумалась о том, что им предстоит вытерпеть еще целый рот зубов.

Рита поинтересовалась у своих поклонников, какие средства они использовали в таком случае со своими детьми. Певица выразила готовность принять любой действенный метод по облегчению состояния малышки Мии. Подписчики с готовностью поделились со звездой названиями различных гелей и мазей, а также подсказали несколько простых манипуляций: «Нас немного спасали силиконовые игрушки, которые можно в морозилке охладить. А вообще, зубы надо просто пережить. К сожалению, чудесного лекарства мы не нашли».