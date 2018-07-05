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Монахинь ордена матери Терезы в Индии заподозрили в торговле детьми
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Монахинь ордена матери Терезы в Индии заподозрили в торговле детьми 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Полиция индийского штата Джхаркханд арестовала женщину — представительницу монашеского ордена «Сестры миссионерки любви», основанного матерью Терезой, подозреваемую в торговле новорожденными детьми.
Как сообщает, ребенок был рожден молодой женщиной, направленной в один из приютов ордена в столице штата Ранчи местным Комитетом по защите детства (CWC).
Монахини должны были уведомить сотрудников CWC о рождении ребенка, однако они этого не сделали. Впоследствии в организации узнали, что ребенок появился на свет 1 мая и спустя всего две недели был продан семейной паре из другого штата — Уттар-Прадеш — за 1,2 тыс. рупий.
"Супругам (купившим ребенка) пояснили, что деньги пошли на покрытие больничных расходов", — рассказал журналистам глава CWC Рупа Кумари.
Комитет обратился с заявлением в полицию. Там жалобу приняли и начали расследование. В ходе него полицейские установили, что это был не единичный случай продажи ребенка. Представительницы монашеского ордена осуществляли подобные «сделки» регулярно.
"Мы выяснили, что еще несколько детей также незаконно были проданы из этого приюта", — сообщил СМИ сотрудник полиции штата Нирай Синха. «Мы установили имена матерей этих детей и продолжаем расследование», — добавил он.
В рамках расследования полицейские задержали двух сотрудниц приюта. Их намерены допросить, однако мера пресечения в виде ареста в отношении них пока не принята.
Между тем журналисты BBC попытались связаться с представителями ордена «Сестры миссионерки любви» для получения комментариев по этому делу, но не смогли. Данный орден был основан матерью Терезой в 1950 году. На сегодняшний день в него входят более 3000 монахинь.
Отделения ордена есть в разных странах. В Индии приюты ордена, в частности, занимаются размещением незамужних беременных женщин. Ранее монахини также занимались устройством детей-сирот в новые семьи. Однако три года назад, как писала
Русская служба BBC, они заявили, что прекращают подобную практику, поскольку не могут выполнить новые правительственные предписания в сфере усыновления, согласно которым, усыновлять или удочерять детей могут лишь разведенные или одинокие индийцы.
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