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Сотрудницу фонда матери Терезы арестовали из-за проданного ребенка
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Сотрудницу фонда матери Терезы арестовали из-за проданного ребенка 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Полиция Индии арестовала сотрудницу конгрегации «Сестры миссионерок любви» из-за продажи 14-дневного ребенка. Об этом сообщает BBC.
Правоохранители начали расследование после поступления жалобы в Комитет по благополучию детей. По словам председателя комитета Рупа Кумари, мальчик родился в благотворительном центре в марте 2018 года, а уже в середине мая был продан семейной паре в штате Уттар-Прадеш.
«Мы узнали, что некоторые другие дети также были незаконно проданы из центра. Мы получили имена их матерей и продолжаем расследование», — заявил сотрудник полиции Хира Нинья Синха.
По информации BBC, бездетные пары в Индии незаконно покупают детей, потому что усыновление жестко регулируется, а очередь из желающих забрать ребенка очень длинная.
Конгрегация «Сестры миссионерок любви» была создана матерью Терезой в 1950 году. В ее рамках работают центры для беременных незамужних женщин.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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