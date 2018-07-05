Сотрудницу фонда матери Терезы арестовали из-за проданного ребенка

Полиция Индии арестовала сотрудницу конгрегации «Сестры миссионерок любви» из-за продажи 14-дневного ребенка. Об этом сообщает BBC.

Правоохранители начали расследование после поступления жалобы в Комитет по благополучию детей. По словам председателя комитета Рупа Кумари, мальчик родился в благотворительном центре в марте 2018 года, а уже в середине мая был продан семейной паре в штате Уттар-Прадеш.

«Мы узнали, что некоторые другие дети также были незаконно проданы из центра. Мы получили имена их матерей и продолжаем расследование», — заявил сотрудник полиции Хира Нинья Синха.

По информации BBC, бездетные пары в Индии незаконно покупают детей, потому что усыновление жестко регулируется, а очередь из желающих забрать ребенка очень длинная.

Конгрегация «Сестры миссионерок любви» была создана матерью Терезой в 1950 году. В ее рамках работают центры для беременных незамужних женщин.