Центр профориентации проведет в Измайлове консультации для школьников и их родителей

Бесплатные консультации состоятся в Центре профориентации, который начал работать на базе Педагогического колледжа №8.

В Измайлове совсем недавно открылся Консультационно-тренинговый центр. Он предназначен для школьников и их родителей и будет работать в рамках образовательного проекта «Профессиональная среда».

Еженедельно здесь состоятся тренинги и консультации. Так, 5 июля здесь пройдет общение желающих с психологом, в ходе которого можно будет разобраться в плюсах и минусах профессий для разных психологических типов людей. Консультация будет проводиться с ребенком и родителем. Общение психолога-тренера может происходить по очереди: родитель, потом ребенок.

Для участия в мероприятие необходимо пройти регистрацию на сайте «Профессиональная среда» — http://ps.dogm.mos.ru/.

Центр расположен по адресу: Измайловский бульвар, д. 19 в колледже, который является учебным подразделением МГПУ ИСПО им. К. Д. Ушинского.

Начало консультаций в 15 часов.