В рамках проекта «Большая крепкая семья» обучаются измайловские соцработники

Представители Центра социальной помощи семьи и детям «Измайлово» примут участие в цикле вебинаров для специалистов служб сопровождения и замещающих родителей.

Сотрудники ЦСПСиД «Измайлово» на прошлой неделе приступили к участию в цикле вебинаров, который проводится для специалистов служб сопровождения и замещающих родителей. Вебираны будут проходить согласно плану реализации проекта ЦСПСиД «Измайлово» под названием «Большая крепкая семья». Обучение направлено на профилактику вторичных отказов от детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в замещающие семьи, в соответствии с условиями конкурса Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко «Семейный фарватер».

Специалисты служб сопровождения во время первого вебинара рассказали участникам о проекте «Большая крепкая семья», как проводится диагностика замещающих семей, какие она имеет цели и задачи.