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В рамках проекта «Большая крепкая семья» обучаются измайловские соцработники
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В рамках проекта «Большая крепкая семья» обучаются измайловские соцработники 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Представители Центра социальной помощи семьи и детям «Измайлово» примут участие в цикле вебинаров для специалистов служб сопровождения и замещающих родителей.
Сотрудники ЦСПСиД «Измайлово» на прошлой неделе приступили к участию в цикле вебинаров, который проводится для специалистов служб сопровождения и замещающих родителей. Вебираны будут проходить согласно плану реализации проекта ЦСПСиД «Измайлово» под названием «Большая крепкая семья». Обучение направлено на профилактику вторичных отказов от детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в замещающие семьи, в соответствии с условиями конкурса Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко «Семейный фарватер».
Специалисты служб сопровождения во время первого вебинара рассказали участникам о проекте «Большая крепкая семья», как проводится диагностика замещающих семей, какие она имеет цели и задачи.
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