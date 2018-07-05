В Саратовской области полным ходом идет акция «Наша семья, наш футбол»

В городе Красный Кут живёт самая спортивная семья полицейского — именно так считают коллеги начальника следственного отделения отдела МВД России по Краснокутскому району Саратовской области подполковника юстиции Сергея Ефименко. В свободное от службы время Сергей играет за сборную команду ОМВД, участвует в соревнованиях по футболу баскетболу, стрельбе.

Сергей и его супруга Оксана воспитываю двоих детей — сына Александра и дочь Валерию.

Старший сын семьи Ефименко Александр решил пойти по стопам отца и сейчас учится в Волгоградской академии МВД России. Студенческая жизнь не мешает Александру заниматься спортом и участвовать в различных соревнованиях между учебными заведениями. Валерия также не отстает от родителей и старшего брата по количеству завоёванных наград и почетных грамот. С пяти лет она занимается танцами и баскетболом.

Рядом с домом Сергея и Оксаны находится городской стадион, и очень часто после работы они вместе с дочерью играют в мяч. А еще они обожают велосипедные прогулки и в выходные дни устраивает велозабеги. Сейчас, конечно внимание всей семьи приковано к Чемпионату мира по футболу, взрослые и дети — активные болельщики нашей сборной.